Spitzenreiter vor leichter Aufgabe

Vom Spitzentrio hat Tabellenführer Boxtal II/Mondfeld gegen den Vorletzten Pülfringen zumindest auf dem Paper eine einfache Aufgabe. Wollen aber Großrinderfeld II (gegen Anadolu II) Und Oberlauda/Gerlachsheim II (bei Wittighausen Zimmer II) das Titelrennen weiter offen halten, muss eine Negativüberraschung vermieden werden. Ob Reicholzheim im letzten Saisondrittel ganz oben in der Tabelle nochmals eine übergeordnete Rolle spielen kann, bleibt abzuwarten. Am Donnerstag muss sich der Vierte enorm strecken, sollen die drei Punkte gegen Hochhausen/Impfingen/Tauberbischofsheim II in dem Wertheimer Stadtteil bleiben.

In den restlichen Partien geht es einzig noch um Positionskämpfe. Spannend dürfte werden, ob Schlusslicht SV Distelhausen II diesmal in der Lage ist, beim FC Külsheim II den dritten Saisonsieg einzufahren. ktm

