Spitzenreiter ist zu Gast

Mit den Gästen vom VfR Mannheim (57 Punkte) kommt der souveräne Tabellenführer der Verbandsliga ins Jagsttal. Anpfiff der Begegnung ist am Donnerstagabend um 19 Uhr. Eine Spitzenmannschaft aus der Metropolregion Mannheim im beschaulich-ländlichen Hohenloher Jagsttal – unterschiedlicher könnte die Konstellation und nicht größer die Gegensätzlichkeit sein. Einzig allein der Name der Vereine „Verein für Rasensport“ verbindet. Dass die Mannheimer um Trainer Volkan Glatt unbedingt in die Oberliga aufsteigen wollen, war schon zu Saisonbeginn den Experten der Verbandsligaszene klar. Die meisten der Zugänge waren schon in höheren Ligen unterwegs und diese wollen das gesteckte Ziel mit der Meisterschaft auch krönen.

Die Gommersdorfer kehrten jüngst mit einem wichtigen Dreier vom SV Langensteinbach heim und haben 23 Punkte erreicht. Der 3:2-Erfolg musste zwar in den letzten Minuten mit letztem Einsatz erkämpft werden, aber unverdient war der Sieg der Hogen-Truppe nicht. Da sowohl der FC Friedrichstal durch einen 2:1-Sieg beim FC Kirrlach als auch TS Mosbach mit dem 4:2-Erfolg gegen den VfL Neckarau dreifach punkteten, blieben die Punktabstände gleich.

„Der kommende Gegner ist natürlich ein Highlight in der Verbandsliga und ist als Spitzenreiter natürlich der Favorit“ sagt VfR-Offensivspieler Tim Siegfried. Er gibt gleich drauf ein mutiges Signal: „Ich glaube aber, dass die letzten Wochen gezeigt haben, dass man überall Punkte holen kann. Wir spielen vor eigenem Publikum und wollen was erreichen“. Beim VfR Gommersdorf hofft man, dass sich fast alle zum Spiel am Donnerstag gegen Mannheim wieder einsatzbereit melden. Auch Eli Camicia, der wegen einer Oberschenkel- und Knieprellung zuletzt pausieren musste. Ausruhen gibt es ja eh nicht über die Osterfeiertage für die Mannschaften der Verbandsliga. Schon am Ostermontag treten die Gommersdorfer beim VfB Bretten (14 Uhr) an. eub