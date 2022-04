„Spirit“ wichtiger als Spielklasse

TSV Mudau – VfB Altheim 1:0

Mudau: Dörsam, Knapp (74. Hauk), Haber, Lorenz (50. Sigmund), Mai, Geier (87. Bähringer), Hartl, Hoffmann (90. Mechler), Hornbach, Hilbert.

Altheim: Fittlering, Riess (20. Lauer), Hollerbach (81. D. Weber), Merz, Thaqi (62. T. Weber), Ehmann, Wiessner, D. Czerny, S. Czerny, E. Weber, Sans.

Tor: 1:0 (71.) Florian Hoffmann. – Schiedsrichter: Hermann Döring (Waldbrunn). – Zuschauer: etwa 130.

Der TSV Mudau wurde vor dem Beginn der Runde als der Top-Favorit auf den Kreisliga-Titel gehandelt. Zehn Mal tippte die Konkurrenz auf die Odenwälder als neuen Meister des Oberhauses. Die Mudauer selbst geben sich jedoch bescheiden. Sowohl Vorsitzender Ralf Hauk als auch Spielertrainer Maurice Beier haben nicht das Saisonziel Aufstieg. „Wir sehen uns selbst nicht als Top-Favorit“, meint Beier. Von Vereinsseite mache man der Mannschaft keinen Druck, aufsteigen zu müssen, verdeutlicht Ralf Hauk. „Das Team soll guten Fußball spielen, was dann am Ende dabei raus kommt, wird man sehen.“

Viel mehr sei das langfristige Ziel, den Verein zukunftsfähig zu halten. „Die Mudauer sollen in Mudau spielen und Spaß bei der Sache haben“, sagt Hauk. Der Verein und ganz Mudau stehe hinter der ersten und auch der zweiten Mannschaft – ganz egal in welcher Klasse die Teams spielen würden. Das sehe man laut dem Vorsitzenden auch an den regelmäßig hohen Zuschauerzahlen, die, wie er findet, für die Kreisliga ganz ordentlich seien.

Den „Vereinsspirit“ merkt man auch in der Nachwuchsarbeit. Die A-Jugend-Mannschaft des TSV ist derzeit Tabellenzweiter in der Landesliga Odenwald. „In diesem Jahr stoßen sieben gute Spieler aus der eigenen Jugend zu uns, im nächsten Jahr noch einmal so viele“, freut sich Ralf Hauk. Aus diesem Grund würde die A-Jugend-Mannschaft den Aufstieg in die Verbandsliga im Falle einer Meisterschaft nicht wahrnehmen. Zu viele Erfahrene verlassen die Nachwuchsmannschaft in Richtung Herren.

Dass die Jugendarbeit des TSV Früchte trägt, zeigte sich auch beim Kreisliga-Spitzenspiel am Sonntag gegen den VfB Altheim. Mit Aaron Dörsam hütete ein 19-Jähriger das Tor der Mudauer – und hielt am Ende sogar die Null. Das lag aber mit unter daran, dass der VfB, übrigens ohne den erkrankten Spielertrainer Johannes Volk, offensiv schwächelte. Aber auch der TSV Mudau benötigte einige Anläufe, bis der Ball zum Siegtreffer in der 71. Minute im Tor landete. Das 1:0 war ein richtiger „Gurkentreffer“, wie ein Zuschauer am Spielfeldrand süffisant anmerkte. Florian Hoffmann stolperte den Ball ins Tor, nachdem er dem VfB-Keeper Fittlering versprungen war.

Auf Platz zwei geklettert

Dank des Sieges und der zeitgleichen Niederlage des SV Osterburken kletterte der TSV Mudau wieder auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

Und wenn die Kreisliga-Konkurrenz am Ende der Saison doch mit ihren Titel-Tipps richtig lag und die Odenwälder in die Landesliga aufsteigen freut sich nicht nur ein Verein, sondern ein ganzer Ort.