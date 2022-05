Spielformen im Mittelpunkt

BFV on Tour: Bei vier Vereinsdialogen und weiteren zwei mit Schwerpunkt Jugend besuchte der Badische Fußballverband auch den SV Nassig. Für Verbandsjugendleiter Rouven Ettner und seine Kollegen waren es die Jugendvereinsdialoge Nummer zwei und drei. Die neue Maßnahme in Anlehnung an die seit 2013 stattfindenden Vereinsdialoge habe sich bewährt: „Es ist uns sehr wichtig auf diese Weise das Interesse und die Wertschätzung an unsere Clubs zu vermitteln. Die Informationen und Diskussionen bei diesen Besuchen bringen alle Seiten weiter.“ Ganz ähnlich berichtet auch Günther Schönig über den Jugendvereinsdialog in seinem Verein SV Nassig. Der Jugendleiter war froh, einmal abseits des Alltagsgeschäfts und nicht nur im Rahmen einer Staffelsitzung mit den BFV-Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Neben dem Vereinsvorsitzenden Walter Lausecker waren auch Jugendtrainer dabei. Auch bei diesem Gespräch standen die neuen Spielformen im Kinderfußball im Zentrum. Ettner, sein Stellvertreter Jörg Barthelmes und zahlreiche Vertreter des Fußballkreises hörten sich die Sichtweisen des Vereins an, standen Rede und Antwort und gaben ihrerseits interessante Einblicke. Die veränderten Spielformen mit kleineren Mannschaften und kleineren Feldern sollen dazu beitragen, den Spaß in den Vordergrund zu rücken und den Kindern möglichst viele Ballkontakte und in der Folge auch Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Auf diese Weise sollen sie eine langfristige Begeisterung für Fußball entwickeln. Denn Kinder und Jugendliche beim Fußball und im Verein zu halten, ist eine immer größer werdende Herausforderung, vor allem im ländlichen Raum. Das bestätigt auch Schönig. aka

