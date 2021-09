Spielerische Verfassung gut

TSG Hoffenheim III – FC Eichel 1:2

Eichel: Grabinger, Reiner, Wosnitza (Seipp), Häfner (Sendelbach), Steinbach, Friedlein (Grunert), Lutz, Hemmerich, Ulsamer, Scherer, Meister.

Das Eichler Frauenteam in der Fußball-Landesliga gewann das zweite Saisonspiel bei der TSG Hoffenheim III. Vor allem in der ersten Hälfte war das Eichler Team klar überlegen und hatte das Spiel bis auf wenige Ausnahmen sicher im Griff. Leonie Friedlein und Viki Sendelbach erzielten die FCE-Tore. Durch ein Geschenk verkürzte die TSG auf 1:2. In den letzten 20 Minuten warfen die Eichlerinnen nochmal alles in ihr Spiel was möglich war. Hier war zur Freude des Trainerteams Pfenning/Göbel/Lutz eine klare Verbesserung der konditionellen und spielerischen Verfassung im Vergleich zum letzten Spiel gegen die TSG zu erkennen. So wurde die knappe Führung bis zum Schlusspfiff gehalten.