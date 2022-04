Spiele wurden neu terminiert

Die am vergangenen Wochenende witterungsbedingt ausgefallenen Spiele im Fußballkreis Buchen wurden neu terminiert.

Die Kreisklasse B Buchen holt den Spieltag bereits an diesem Wochenende nach. ehe die Aufteilung in Aufstiegs- und Platzierungsrunde erfolgt. In der A-Klasse wird der Spieltag am Donnerstag, 5. Mai, um 18.30 Uhr nachgeholt. Folgende Begegnungen stehen dann an: SpG Erftal – SV Hettigenbeuern, SpG Bofsheim /Osterburken II – SpG Mudau/Schloßau II, FC Bödigheim – SpG Oberwittstadt II/Ballenberg, SpG Sindolsheim/Rosenberg 2 – Spvgg. Hainstadt II, FC Zimmern – TSV Höpfingen II, SpG Sennfeld/Roigheim II – SV Seckach, SpG Adelsheim/Oberkessach – SV Großeicholzheim.

Die Partien in der Kreisliga Buchen werden am Mittwoch, 11. Mai, 18.30 Uhr und Donnerstag, 12. Mai, 18.30 Uhr, absolviert. Folgende Duelle stehen an: TTSC Buchen – FC Schweinberg, SpG Sennfeld/Roigheim – SV Schlierstadt, Eintracht Walldürn – FC Hettingen, SpG Waldhausen/Laudenberg – VfB Heidersbach, FC Donebach – SpG Krautheim/Westernhausen (alle Spiele mittwochs, 18.30 Uhr). VfR Gommersdorf II – Spvgg. Hainstadt, SpG Götzingen/Eberstadt – TSV Buchen, SV Osterburken – TSV Mudau (alle Spiele donnerstags, 18.30 Uhr).

Die Freitags-Begegnung FC Schweinberg – Spvgg. Hainstadt des folgenden Spieltags muss auf Sonntag, 15. Mai, verschoben werden.