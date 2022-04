SpG wird es schwer haben

Ein schweres Heimspiel steht den Fußballfrauen am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Mückenloch/Neckargemünd bevor. Denn die Gäste verfügen über die Topstürmerin der Liga.

Beste Torschützin

Katharina Zawadski führt mit 17 Toren die Torschützinnenliste in der Landesliga an. Beide Mannschaften konnten das erste Spiel nach der Winterpause gewinnen. Der Sieg im Derby gegen den FC Wertheim-Eichel und die weitere Tabellenführung dürfte der Heimelf Selbstvertrauen gegeben haben.

Die beste Abwehr, mit nur sechs Gegentoren, stellt man schon. Lediglich im Sturm kann man nicht mit der Quote der besten Teams mithalten. In Sachen Chancenverwertung kann sich das Team von Janin Faulhaber steigern. Es wurden einige gute Tormöglichkeiten herausgespielt, doch den Spielerinnen mangelte es im Abschluss teilweise an Präzision.

Im Kader für das Spiel gegen die SpG Mückenloch/Neckargemünd stehen: Amelie Wolz, Christina Schuchmann, Benita Höpfl, Christin Berberich, Ellen Boccagno, Nele Schmitt, Pia Scheuermann, Laura Hartnagel, Sarah Kilian, Carolin und Laura Stang, Lisa Schneider, Julia Schwarz, Jule Götzinger, Cora Heidinger und Sabrina Knüll