Das letzte Spiel der Fußball-Frauen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim (hier im weißen Trikot) des Kalenderjahres 2021 steigt am Sonntag, 28. November, um 14.30 Uhr in Dittwar. Gegner ist in der Landesliga der TSV Waldangelloch, der auf Tabellenplatz acht liegt. Mit einem Sieg können die Spielerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim Tabellenführung zurückerobern. Bild: Jutta Muck

