SpG Welzbachtal nimmt Kurs auf Tabellenspitze

Mit zwei Siegen und einem Unentschieden hat sich die SpG Beckstein/Königshofen II in der Spitzengruppe etabliert. Dieser Trend nach oben dürfte sich auch am kommenden Sonntag fortsetzen, wenn es gegen die erst mit einem Sieg aus vier Spielen anreisende SpG Impfingen/ Tauberbheim II geht. Zu dominant traten die Gastgeber bisher auf, wenn auch das letzte Spiel gegen den SV Nassig II mit einem etwas überraschenden Unentschieden endete. Die Gäste hatten am letzten Wochenende spielfrei. Dass ihnen dies zum Vorteil gereichen könnte, erscheint eher fraglich, selbst ein Remis wäre bereits eine große Überraschung.

Ebenfalls spielfrei war der Tabellenzweite FC Eichel, der bisher einen äußerst guten Eindruck hinterließ. Lediglich eine Niederlage, in vier Spielen haben die Hausherren zu verzeichnen. Mit dem punktgleichen SV Anadolu Lauda wartet jetzt ein ganz harter Brocken auf die Gastgeber. Die Gäste haben ihr letztes Heimspiel knapp mit 0:1 verloren, sind jedoch nicht zu unterschätzen. Der Papierform nach, riecht es förmlich nach einer Punkteteilung.

Im Kampf um die Meisterschaft meldet sich die SpG Welzbachtal (oranges Trikot) zurück. Der nächste Sieg soll am Wochenende her. © Reinhold Hörner

Eine eindruckvolle Serie mit vier Siegen aus vier Spielen und dem besten Torverhältnis der Liga hat der SpG Rauenberg/Boxtal die Tabellenspitze beschert. Um den guten Lauf fortzusetzen, müssen die Platzherren auch am Sonntag alles investieren und ihre besten Leistungen abrufen. Mit dem TSV Assamstadt II kommt ein Team an die Tauber, das bisher nicht so gut aus den Startlöchern kam. Ungeachtet dessen dürften die Gastgeber die Nase vorn haben und ihren nächsten Dreier einfahren.

Mit einer desolaten Tore- und Punktebilanz findet sich die SpG Windischbuch/Schwabhausen II auf dem letzten Tabellenplatz wieder. So hat man die bisher absolvierten vier Spiele allesamt verloren und auch noch kein einziges Tor erzielt. Dass es am kommenden Wochenende besser werden könnte, ist nicht zu erwarten. Die anreisende SpG Dittwar/Heckfeld hat zwar auch noch keine Bäume ausgerissen, verbucht aber zumindest einen Sieg und ein Unentschieden auf der Habenseite. Für die Gastgeber gilt es, trotz der bisherigen schlechten Bilanz, weiterhin optimistisch zu bleiben und durch Kampf und Leidenschaft vielleicht doch noch was Zählbares zu erreichen. Schon ein Punktgewinn wäre als großer Erfolg zu werten.

Mit einem beachtenswerten Auswärtserfolg beim SV Anadolu Lauda hat sich die SpG Welzbachtal wieder im Kampf um die Meisterschaft zurückgemeldet. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden liegt man in Lauerstellung und hofft im Heimspiel gegen die noch sieglose SpG Uissigheim II/Gamburg den nächsten Dreier einfahren zu können. Schaut man die Punkteausbeute der Gäste an, dürfte dies absolut kein Problem sein. Zu schwach und wenig durchschlagskräftig hat sich der Gast bisher präsentiert. Die Frage wird nur sein, wie die Gäste es schaffen, ein Debakel verhindern.