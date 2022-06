Die Fußballer der SpG Urphar/Lindelbach haben den Aufstieg in die Kreisklasse A des Fußballkreises Tauberbischofsheim geschafft. Der Tabellendritte der B-Klasse gewann das entscheidende Relegationsspiel in Grünsfeld gegen den SV Anadolu Lauda am Ende klar mit 3:0. Bild: Corvin Schmid

