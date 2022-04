SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen will zurück in die Erfolgsspur

Immerhin einen Punkt holte der 1. FC Umpfertal II beim FC Eichel II. Dieser war auch wichtig, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. Klar ist auch, dass es im kommenden Spiel gegen den unangefochtenen Tabellenführer SpG Schönfeld/Kleinrinderfelf II nichts zu erben sein wird. Mit 5:1 fertigten die Gäste ihren ersten Verfolger, die SpG Balbachtal II, mit 5:1 ab. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg der Gäste wäre eine faustdicke Überraschung.

Wenn auch der FV Brehmbachtal II in Uiffingen Federn lassen musste, so könnte ihm am Ostermontag gegen den SV Nassig III vielleicht eine Wiedergutmachung gelingen. Ausgeschlossen ist dies nicht, wenn auch die Gäste bisher eine starke Saison spielten und am Gründonnerstag dem Mitaufstiegskonkurrenten, der SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen, das Nachsehen gaben.

Eine heftige Klatsche mussten die Kickers DHK Wertheim II im Lokalderby gegen die SpG Viktoria Wertheim II/Grünewört hinnehmen. Dass sich dies gegen den wieder einmal siegreichen SV Uiffingen wiederholt, ist nicht auszuschließen. Zu schwach präsentieren sich die Hausherren seither. Dagegen lassen die Gäste einen leichten Formanstieg erkennen, den sie auch weiter fortsetzen wollen.

Der SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen scheint immer mehr die Luft auszugehen und im Kampf um den Aufstieg an Substanz zu verlieren. Diesen Trend gilt es schnellstmöglich zu stoppen und wieder in die Erfolgspur zurück zu finden. Eine gute Möglichkeit hierfür bietet die Partie gegen den FC Eichel II. Die Gäste hängen seit längerem im Tabellenkeller fest und kämpfen bereits jetzt ums Überleben. Dass sie gerade gegen die heimstarken Gastgeber etwas Zählbares mitnehmen könnten, erscheint eher unwahrscheinlich.