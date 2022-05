SpG und Zimmern können alles klar machen

Die Aufstiegsfeier musste der FC Zimmern verschieben. Im Spitzenspiel der A-Klasse gegen Rippberg/Wettersdorf-Glashofen zuletzt gab es für den FC trotz Führung die erste Niederlage seit zehn Spielen. Dennoch hat die Mannschaft von Trainer Nico Kipphan weiterhin den Aufstieg in die Kreisliga selbst in die Hand. Vor heimischem Publikum gegen den SV Hettigenbeuern wollen die Blau-Weißen mit den Fans den zweiten Aufstieg innerhalb von drei Jahren feiern. 2019 ist die Mannschaft aus dem Seckacher Ortsteil von der B- in die A-Klasse aufgestiegen und nun drei Jahre später könnte der FCZ den Sprung in die höchste Klasse im Kreis feiern. Das Hinspiel im vergangenen Kalenderjahr entschied Hettigenbeuern dank zweier Tore von Luca Ries für sich. Gelingt dem FC der Aufstieg oder ist Hettigenbeuern Spielverderber?

Mit einem Punkt wäre die SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen sicher in die Kreisliga aufgestiegen. Doch da wartet noch das Duell mit der SpG Sennfeld/Roigheim II. Die „SpG“ selbst steckt mitten im Abstiegskampf und hat nur noch wenige Chancen, den Relegationsplatz zu erreichen. Dabei muss die Zweite von Sennfeld/Roigheim auf Ausrutscher der SpG Adelsheim/Oberkessach hoffen. Fünf Punkte Rückstand hat die Spielgemeinschaft auf den Relegationsplatz. Zwei Siege in den letzten beiden Begegnungen sind daher ein Muss für Sennfeld/Roigheim II.

Der FC Zimmern (blaues Trikot) und die SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen können am Sonntag den Aufstieg in die Kreisliga Buchen perfekt machen. © Martin Herrmann

Die besten Karten im Kampf um den Relegationsplatz hat die SpG Sindolsheim/Rosenberg II. Punktgleich auf Rang vier befindet sich zwar der SV Großeicholzheim, doch der SV bestreitet an diesem Wochenende bereits sein letztes Saisonspiel und wäre am kommenden Wochenende nur noch in der Zuschauerrolle. In Lauerstellung und einen Punkt hinter dem Relegationsplatz befinden sich der TSV Höpfingen II und die SpG Erftal. Diese beiden Mannschaften müssen auf einen Ausrutscher der SpG Sindolsheim/Rosenberg II hoffen, um noch die Chance zu haben auf Platz drei zu springen.

Großer Jubel herrschte am vergangenen Wochenende auf dem Sportgelände der Spvgg. Hainstadt. Die Zweite der „Heeschter“ siegte dank eines Treffers in der letzten Spielminute von Oldie Markus Hemberger gegen Seckach. Damit sprang die Spvgg. auf das rettende Ufer und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Im Fernduell mit der SpG Adelsheim/Oberkessach muss Hainstadt selbst ihre beiden verbleibenden Spiele gewinnen, um die Klasse direkt zu halten. Beide Mannschaften haben dabei aber schwere Aufgaben zu bewältigen, denn die Gegner aus dem Erftal sowie Höpfingen II haben noch Chancen auf den Relegationsplatz nach oben. Somit geht es für alle vier Teams noch um die Relegation. Für zwei Mannschaften um den Aufstieg und für die anderen beiden um den Abstieg. Welcher Mannschaft gelingt ein wichtiger Sieg?