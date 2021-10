SpG steht vor einer hohen Hürde

Ein schweres Auswärtsspiel steht für die Landesliga-Fußballerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim an. Am Sonntag, 24. Oktober, geht es zur SpG Heidelberg II/Eppelheim nach Heidelberg. Spielbeginn ist um 11.30 Uhr. Gegen den Tabellenvierten ist eine konzentrierte Leistung nötig. Bei nur einer Niederlage in fünf Saisonspielen haben die Heidelbergerinnen ihre Stärke beweisen. Ihre erste Saisonniederlage mussten sie am vergangenen Spieltag bei der SpG Mückenloch/Neckargemünd (5:1) einstecken. Besonders Stürmerin Chiara Novak, demonstrierte mit bereits sieben Saisontoren ihre Stärken und führt die Torschützenliste in der Landesliga an. Doch auch der Tabellenzweite aus dem Taubertal braucht sich nicht zu verstecken und hat mit Sabrina Knüll (3 Tore), Verena Dörr und Sarah Kilian (je 2 Saisontore) einen variablen Sturm. Die neiden Torspielerinnen Amelie Wolz und Christina Schuchmann sorgten mit ihren guten Leistungen bei nur drei Gegentoren für Stabilität in der Abwehr und bewiesen ihre Qualitäten. Im Mittelfeld hat Janin Faulhaber die Qual der Wahl und kann ihre Aufstellung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen wählen. Möchte man sich jedoch an der Tabellenspitze festsetzen, so ist auch in diesem Auswärtsspiel ein Sieg nötig. sh

