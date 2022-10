SpG spielt in Dittwar

Einige Änderungen gab es bei den Wochenendspielen der Frauenfußballmannschaften der SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim

Das geplante Landesliga-Heimspiel der SpG Dittwar / Tauberbischofsheim II gegen den TSV Dürrenbüchig am kann aufgrund einiger verletzten Akteurinnen seitens des Gastes nicht stattfinden. Wenn möglich, soll diese Partie jedoch im März nächsten Jahres nachgeholt werden.

Das nächste Spiel der „Zweiten“ findet nun erst am Samstag, 22. Oktober, in Erbach bei der SG Günterfürst/Hetzbach statt.

Auch bei der ersten Mannschaft der SpG gab es eine Planänderung, denn das Spiel am heutigen Samstag gegen den VfK Diedesheim findet nicht in Tauberbischofsheim statt, sondern in Dittwar. anstoß ist um 16.15 Uhr. Verlegt werden musste diese Partie wegen der schlechten Platzverhältnisse auf dem Nebenplatz des TSV. Auf den Hauptplatz kann man nicht ausweichen, weil der Stadionbereich vom „TBB-Run“ im Rahmen der Martini-Messe betroffen ist.

Der Gast aus Diedesheim liegt in der Tabelle nur einen Platz vor der SpG. Beide Teams sind punktgleich, nur die Tordifferenz des VfB ist etwas besser. Ziel der SpG Dittwear/Tauberbischofsheim ist es nun, sich die drei Punkte zu sichern und den VfK in der Tabelle zu überholen. cst