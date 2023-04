SpG-Spiel endet torlos

SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim – VfB Bretten 0:0

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Berberich (66. Kilian), Strobel, Schwarz, Konrad, Höpfl (79. Heidinger), Haas, Knüll, Boccagno (79. Rudelgaß), Stang, Schneider.

Schiedsrichterin: Julia Sturm (Gommersdorf).

Die Frauenfußballerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim empfingen in der Verbandsliga Baden auf dem Nebenplatz in Tauberbischofsheim das Tabellenschlusslicht VfB Bretten, kamen dabei allerdings nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Vor allem die Heimelf hatte einen schweren Start ins Spiel. Fehlpässe in den eigenen Reihen boten dem Gegner mehrere gefährliche Torchancen. In der gesamten ersten Hälfte tat sich die SpG äußerst schwer und der VfB Bretten dominierte sogar das Spiel. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte kam das Heimteam zu einigen schön herausgespielten Chancen, die aber nicht verwertet wurden.

Nach der Pause kamen die Gastgeberinnen dann besser ins Spiel, doch wieder wurde aus den Torchancen nichts gemacht. Bretten seinerseits hatte sogar eine sogenannte „hundertprozentige Aktion“, verfehlte das Ziel aber ebenfalls. Kurz vor Schluss lief eine Spielerin der SpG allein aufs VfB-Tor, doch auch hier fiel kein Treffer.

Nächstes komenden sonntag, 23. April, spielt die SpG um 11 Uhr beim TSV Amicitia Viernheim II. ls