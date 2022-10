SpG Impfingen/TBB II kämpft um den Anschluss

Mit ihrem torlosen Unentschieden bei der SpG Wittighausen/Zimmern hat sich die SpG Uissigheim II/Gamburg im gesicherten Mittelfeld behauptet. Dies war auch deshalb wichtig, da im kommenden Heimspiel mit dem TSV Kreuzwertheim ein Gegner anreist, der seine Aufstiegsambitionen beim Sieg über den bisherigen Tabellenführer eindeutig unterstrichen hat und auch die Hausherren aufs Äußerste fordern wird. Bei einem Spiel weniger beträgt der Abstand zum Tabellenersten und Tabellenzweiten nur zwei Punkte. Hinzu kommt eine super Tordifferenz. Ausgehend von diesen beeindruckenden Zahlen, gehen die Gäste als Favorit ins Spiel.

Wenn auch die Niederlage gegen den starken Aufsteiger SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II recht deftig ausfiel, so kann die SpG Beckstein/Königshofen II diesen Patzer gegen die SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen gleich wieder gut machen. Die Gäste verloren gegen den VfR Gerlachsheim zwar nur knapp mit 0:1, müssen sich dadurch aber weiterhin mit dem vorletzten Tabellenplatz begnügen. Nimmt man die Heimstärke und den Punktevorsprung der Gastgeber als Maßstab, müsste der Dreier im Taubertal bleiben.

Überraschend findet sich der FC Külsheim auf dem drittletzten Tabellenplatz wieder. Spiegelbild des augenblicklichen Zustandes war auch die glatte Niederlage am vergangenen Wochenende beim FC Eichel. Die beste Chance auf eine sofortige Rehabilitation bietet sich im anstehenden Heimspiel gegen die SpG Wittighausen/Zimmern. Die Gäste konnten bei ihrem torlosen Unentschieden gegen die SpG Uissigheim/Gamburg zwar nicht die volle Punktzahl einfahren, jedoch immerhin einen wichtigen Punkt behaupten. Nicht ausgeschlossen, dass auch diese Partie wieder mit einem Remis endet.

Einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg hat der SV Distelhausen beim TSV Assamstadt II ergattert. Dieser Teilerfolg war auch deshalb wichtig, da im kommenden Heimspiel gegen die SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II die Trauben weit höher hängen dürften. Die Gäste beeindrucken in jedem Spiel aufs Neue und konnten mittlerweile sogar an die Tabellenspitze klettern. Mit ihrem torgefährlichen Sturm werden sie die Gastgeber stark unter Druck setzen und auch die für einen Sieg notwendigen Treffer erzielen.

Eine eher unbefriedigende Saison spielt bis dato der SV Nassig II. So hinkt man seinen Ansprüchen hinterher und dümpelt im unteren Tabellendrittel herum. Dass sich hier kurzfristig gegen den FC Eichel eine Besserung einstellt, ist nicht zu vermuten, zieht man auch noch den 4:0-Heimsieg der Gäste gegen den FC Külsheim als Maßstab heran. Die einzige Hoffnung der Platzherren dürfte die Heimkulisse sein, die vielleicht als zwölfter Mann Anlass für eine Überraschung sein könnte.

Mit einer gewissen Ernüchterung kehrte die SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II von ihrem Gastspiel gegen den TSV Kreuzwertheim zurück. Voller Optimismus und als Tabellenführer war man angereist, musste dann aber am Ende eine deutliche Niederlage und das Zurückfallen auf den vierten Tabellenplatz verkraften. Nun gilt es nicht zu verzagen und im Heimspiel gegen den FC Grünsfeld II wieder auf Kurs zu kommen. Die Zeichen hierfür stehen gut, denn die Gäste mussten sich beim Gastspiel gegen das Schlusslicht SpG Balbachtal II mit einem Punkt begnügen und scheinen nicht in der Lage, den Hausherren die Punkte streitig machen zu können.

In einer ungewohnt schwierigen Situation befindet sich aktuell der TSV Assamstadt II. Mit lediglich zwei Siegen aus fünf Spielen ist man dem Tabellenkeller ganz nahe. Ein schnelles Erfolgserlebnis könnte hier helfen den Weg nach oben zu ebnen. Da macht es sich aus Sicht der Gastgeber gut, dass mit der SpG Balbachtal II ein Team anreist, das mit lediglich einem Punkt das Tabellenende ziert. Aus Sicht der Hausherren muss unbedingt ein Dreier her, was aufgrund der Leistungsunterschiede beider Mannschaften durchaus möglich erscheint.