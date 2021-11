SpG-Frauen klar favorisiert

Die Landesliga-Fußballerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim empfangen am morgigen Sonntag, 7. November, um 12.30 Uhr im Tauberstadion in Tauberbischofsheim den Tabellenletzten, die SpG Reichartshausen/Aglasterhausen. Diehat in der laufenden Saison erst zwei Punkte auf ihr Konto gebracht und musste bereits 21 Gegentore hinnehmen. Dementsprechend ist das Team von Janin Faulhaber klarer Favorit und möchte an die vergangenen beiden Partien mit gutem Kombinationsspiel, schönen Spielzügen und einer reichen Torausbeute anknüpfen. In einer weiteren Partie spielt am Sonntag um 14 Uhr der FC Eichel, Drittplatzierter der aktuellen Tabelle, gegen den Tabellenzweiten SpG Mückenloch/Neckargemünd. Sollte der FC Eichel gewinnen, können sich die Taubertälerinnen in der Tabelle weiter absetzen. sh

