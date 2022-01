SpG Erftal baut auf Benjamin Heilig

Während der Winterpause haben die Verantwortlichen der SpG Erftal die Weichen für die kommende Saison gestellt: Benjamin Heilig wird weiter Trainer der Mannschaft bleiben, die aktuell Dritter der Fußball-Kreisklasse A Buchen ist, punktleich mit dem Zweitplatzierten. Der Zweite steigt am Ende direkt in die Kreisliga auf. „Wir sind super zufrieden mit ihm und seiner Arbeit. Und auch die Jungs ziehen super mit“, sagt Timo Schreiner, stellvertretender Abteilungsleiter der Hardheimer Fußballer. Die SpG Erftal hatte vor der Runde sein Team freiwillig aus der Kreisliga Buchen zurückgezogen, um junge Spieler ohne Druck in die Mannschaft integrieren zu können. mf

