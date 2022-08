SpG Ahorn wird als Favorit gehandelt

Mit drei Partien um 13 Uhr und zwei Partien um 15 Uhr startet die Kreisklasse B Buchen in den zweiten Spieltag der jungen Saison. Bereits am vergangenen Wochenende gab es einige deutliche Ergebnisse. Allen voran ist dabei der 9:0-Sieg des Absteigers aus der A-Klassen, der SpG Berolzheim/Osterburken II, zu nennen. Damit unterstreicht die SpG die Ambitionen auf eine Top-Platzierung am Ende der Saison. Mit einem Sieg gegen die SpG Großeicholzheim/Waldhausen/Laudenberg II würde man den Saisonstart perfekt machen.

Ebenso nach Plan lief der Auftakt für die neu gegründete SpG Ahorn. Beim Gastauftritt gegen die Eintracht Walldürn II geht die SpG als Favorit in die Partie. Zusammen mit Berolzheim/Osterburken II wird die Spielgemeinschaft Ahorn als Favoriten für den Aufstieg in die A Klasse gehandelt.

Die SpG Rippberg II/Wettersdorf-Glashofen II trifft auf den TSV Höpfingen III (gelbe Trikots). © Martin Herrmann

Die SpG Rippberg II/Wettersdorf-Glashofen II trifft am kommenden Wochenende auf den TSV Höpfingen III. Während der TSV am vergangenen Spieltag seinen ersten Dreier einfuhr, ging die SpG leer aus. Das soll sich am Sonntag vor heimischem Publikum ändern, weshalb sich die Jungs von Florian Gärtner ins Zeug legen werden