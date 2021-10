Spannung vor Verfolgerduell

Nach zehn Spieltagen zeigt die Tabelle der Kreisklasse C Tauberbischofsheim, die ja bekanntlich gemeinsam mit der Kreisliga die „größte“ Liga des Fußballkreises ist, schon deutliche Konturen auf. Zum jetzigen sieht es danach aus, dass für die beiden Aufstiegsplätze in die Kreisklasse B sowie den Relegationsplatz insgesamt vier Mannschaften in Frage kommen werden. Einer von den derzeitigen vier Erstplatzierten müsste am Saisonende also in die berühmte Röhre schauen. Deshalb tut jeder einzelne Punktverlust in der derzeitigen Phase besonders weh. Zwischen Tabellenplatz eins und Rang vier liegen derzeit nur drei Zähler Unterschied. Ausrutscher sind deshalb nicht erlaubt.

Spitzenreiter VfB Reicholzheim II geht am Sonntag als klarer Favorit in die Begegnung beim SV Pülfringen, der zu den Kellerkindern zählt. Deutlich schwerer dürfte es da die SpG Oberlauda/Gerlchsheim II haben, die mit der SpG Hochhausen/Impfingen II/Tauberbischofsheim den direkten Tabellennachbarn empfängt, der allerdings schon sechs Punkte weniger auf dem Konto hat.

Im Mittelpunkt des Interesses steht aber die Partie zwischen dem TuS Großrinderfeld II und der SpG Boxtal II/Mondfeld. Die beiden Teams liegen derzeit auf den Rängen zwei und drei – und das sagt eigentlich alles über die Bedeutung dieses direkten Aufeinandertreffens aus. ptt