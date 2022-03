Spannung im Kellerduell

Ein klassisches Kellerduell wartet in Gerchsheim auf die Zuschauer. Die SpG Gerchsheim/Unteraltertheim II empfängt den Tabellennachbarn SV Pülfringen II. Beide Teams trennt gerade mal ein Zähler voneinander. Sollte die Heimelf, die aktuell auf Tabellenplatz 13 zu finden ist, die Partie gewinnen, würde man sich einen kleinen Vorsprung vor den Gästen erarbeiten und könnte im besten Fall sogar an der SpG Windischbuch II/Schwabhausen III vorbei ziehen. Allerdings werden die Gäste mit guten Erinnerungen an das Spiel der Hinrunde anreisen. Damas entschied der SV die Partie mit 2:1 für sich. Wer am Sonntag die Nase vorn haben wird, bleibt also abzuwarten.

Ein eindeutiges Ergebnis dürfte zwischen der Spg Oberlauda/Gerlachsheim II und der SpG Welzbachtal II fallen. Das deutlich bessere Torverhältnis, fünf Siege in Serie und der 4:1 Sieg im Hinspiel lassen die Gastgeber als Favoriten dastehen. Doch vielleicht gelingt den Gäste die Überraschung. nb