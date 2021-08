Spannendes Kräftemessen

Nach dem 7:0 gegen den TSV Kupferzell 2 muss die SGM Hohebach/Rengershausen in der Kreisliga B, staffel 1, den Platz an der Sonne beim ambitionierten Lokalrivalen TSV Dörzbach/Klepsau verteidigen, der die Hürde bei der SGM Creglingen II/Bieberehren sicher mit 3:1 nahm. Zwei weitere erfolgreich gestartete Titelanwärter messen sich in Billingsbach, wo der TSV Schrozberg Derbygast ist. Zum Rundenauftakt spielfrei, hofft der SV Edelfingen zuhause gegen die SGM Mulfingen II/Hollenbach II auf ein gelungenes Comeback. Letztere behauptete sich am vergangenen Sonntag knapp gegen den TSV Althausen/Neunkirchen, der nun gegen den SV Morsbach punkten möchte. Dieser setzte sich zum Debüt gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim II durch, die nun die SGM Creglingen II /Bieberehren empfängt. Nach dem 0:0 in Künzelsau peilt die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen II gegen die SG Sindringen/Ernsbach II den ersten B1-Dreier an. hw

