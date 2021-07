Spannende Derbys beim Jako-Cup

Am Wochenende findet in Niederstetten eines von vier Qualifikationsturnieren um den Jako-Cup 2021 statt. Dabei kommt es zu spannenden Derbys mit Vereinen aus dem Altkreis Mergentheim aus verschiedenen Spielklassen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Die Gruppenspiele am Samstag, 10. Juli. in Gruppe A: TV Niederstetten – SV Harthausen (13 Uhr), TV Niederstetten – 1. FC Igersheim (15 Uhr), SV Harthausen – 1. FC Igersheim (17 Uhr). Gruppe B: SV Königshofen – SV Wachbach (14 Uhr), SV Königshofen – FC Creglingen (16 Uhr), SV Wachbach – FC Creglingen (18 Uhr). Am Sonntag, 11. Juli, gibt es dann zunächst die beiden Halbfinalspiele auf dem Programm: Gruppensieger A – Gruppenzweiter B (12 Uhr), Gruppensieger B – Gruppenzweiter A (13 Uhr). Um 14 Uhr spielen die beiden Gruppendritten um Platz fünf, um 15 Uhr die Verlierer der Halbfinalspiele um Platz drei. U um 16 Uhr wird das Finale angepfiffen. rst

