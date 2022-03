Sorgen über viele Ausfälle

Eine geschlossene Mannschaftsleistung muss der VfR Gommersdorf am Sonntag um 15 Uhr abliefern, wenn Spitzenreiter ATSV Mutschelbach aufkreuzt. Im Vorrundenspiel war VfR-Ehrenvorsitzender Dieter Gärtner Augenzeuge der 0:5-Niederlage seines VfR. „Eine sehr gute Mannschaft haben die Mutschelbacher. Da läuft der Ball wie am Schnürchen. Da weiß jeder, wo und wie er sich anzubieten hat und hinlaufen muss. Und alles in einem hohen Tempo.“

Diese guten Attribute des ATSV haben sich seitdem nicht verändert. Und seit Rückrundenstart grüßen die Blau-Weißen vom Platz an der Sonne. Der ATSV ist breit aufgestellt und hat Spieler in seinen Reihen, die höherklassige Ambitionen erfüllen können. Gleich mehrere Akteure haben sich in die Torjägerliste eingetragen. Mittelfeldspieler Jonas Malsam (12) sowie die Angreifer Christoph Leiss (11) und Lukas Lindner (8) stehen in der internen Liste mit ihren Treffern an der Spitze. Die individuelle Klasse einzelner Akteuren brachten die Gäste an die Spitze. Auswärts ist der ATSV noch ungeschlagen. Nur zwei Mal spielten sie unentschieden. Nach der 0:3-Niederlage zu Hause gegen den VfR Mannheim gewann man die letzten fünf Spiele.

Von einem Überraschungsergebnis können die Gommersdorfer nur träumen. Zwar könnten die Corona-Genesenen wieder auflaufen, doch reicht denen dann die Kraft? VfR-Trainer Peter Hogen: „Wenn bei uns fünf bis sechs Mann fehlen, ist das was anderes wie wenn die in Mutschelbach fehlen“. Markus Gärtner, Jakob Hespelt und Andreas Cebulla sind aus der Quarantäne zurück. Dafür muss Spielführer Fabian Geissler jetzt das Haus hüten. Uwe Walter ist noch verletzt. Ebenso Dennis Herrmann, bei dem ein Band am Knie eingerissen ist. Trainer Hogen: „Sorgen bereitet mir Patrick Mütsch. Als das Spiel in Zuzenhausen entschieden war, habe ich ihn vom Platz genommen, um ihn zu schonen.“ Ein beschwerdefreier Mütsch ist für die Gommersdorfer Abwehr wichtig. Mit Niklas Breuninger räumt er im Zentrum einiges weg. Alex Weippert hat nach seiner Muskelverletzung wieder das Training aufgenommen. Spätestens am Sonntag wird Trainer Hogen endgültig wissen, wen er aufs Feld schicken kann.