Sorgen gehört, Tipps gegeben

Unter Einhaltung der Corona-Bedingungen führte der Vereinsdialog die Delegation des Badischen Fußball-Verbandes um den Präsidenten Ronny Zimmermann und den Kreisvorsitzenden Jürgen Umminger bis in eines der letzten Fleckchen des Verbandsgebietes, und zwar zum FC Grünsfeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben uns riesig über den Besuch gefreut“, betonte der Vorsitzende Lothar Derr, der zu diesem Anlass seine beiden Vorstandskollegen, den Jugendleiter, den Kassier sowie einige Beisitzer und Vereinstrainer sowie Trainerinnen zusammentrommelte. „Wir wollten schließlich gut vertreten sein und die Gelegenheit nutzen, alles anzusprechen, was uns beschäftigt.“

Es ging um diese Themen

Das taten sie dann auch. Die Themen reichten von Verlust vieler junger Leute in Zeiten der Pandemie über die Suche nach neuen Trainern und Übungsleiterinnen sowie die Qualifizierung dieser, Änderungen im Spielbetrieb und Kommunikation mit dem Verband, Kinderfußball bis zu (finanziellen) Zuschüssen unter anderem für eine weitere Fluchtlichtanlage. „Wir haben direkt gemerkt, wie groß das Bemühen des Verbandes ist“, fiel Lothar Derr auf. „Wir dachten vorher: Der Verband ist ganz schön weit weg – nicht nur räumlich. betrachtet. Und nun wurden wir eines Besseren belehrt. In Karlsruhe wird richtig gute Arbeit für den Amateurfußball gemacht.“

Konkret will der Verein nachholen, was er in der Pandemiezeit etwas versäumt hat: digitaler und somit wieder attraktiver für junge Leute werden. Dazu erhielten die Grünsfelder noch den Tipp, engagierte, junge Ehrenamtliche beim Wettbewerb Fußballhelden zu melden, für die etwas älteren Engagierten kommt der DFB-Ehrenamtspreis in Frage.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gute Gespräche

In der vereinseigenen Gaststätte wurden die Gäste zum Abschluss mit einem tollen Essen überrascht und rückten bei guten Gesprächen noch weiter zusammen – trotz des Corona-bedingt zu wahrenden Mindestabstands. Vereinsdialoge sind eine zentrale Kommunikationsmaßnahme in der Zukunftsstrategie Ama-teurfußball. Ohne Pandemie finden in der Regel mindestens zwölf Vereinsbesuche pro Jahr statt.