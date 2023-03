Sonntagsschuss lässt Spitzenreiter jubeln

SGM Markelsheim/Elpersheim – FC Creglingen 1:0

Markelsheim/E.: Gröner, F. Engelhardt (90+2. Kübler), Schmidt, M. Engelhardt, Schieser, Kühweg, D. Wischke, Staudt, Silberzahn (80. Gundling), Pflüger (73. L. Popp), J. Grüner (87. Burger).

Creglingen: Klein, T. Stirmlinger, N. Englert, Philipp Scheiderer, L. Stirmlinger (23. Peter Scheiderer), Neser, Kittel, Stützlein (80. Reinhard), Gerlinger, Beck (84. El Aarbi), Dittrich (67. Schwarz).

Tor: 1:0 (90.) Christian Gundling. – Schiedsrichter: Andreas Pfaff (Ingelfingen). – Zuschauer: 130.

Die beiden Trainer waren sich einig: „Bei diesen Platzverhältnissen geht spielerisch wenig bis gar nichts!“, meinten Philipp Strauß und Gästecoach Dietmar Fiedler unisono. In der Tat machte das holprige Geläuf in Markelsheim, wo man unter normalen Bedingungen einen der besten Plätze der Region hat, beiden Teams schwer zu schaffen. Das Spitzenspiel der A3 war somit eine recht zerfahrene Partie, die vom Kampf lebte.

Man schenkte sich nichts – dies belegen auch die insgesamt sieben Gelben Karten, die der umsichtige Schiedsrichter Andreas Pfaff aus Ingelfingen zückte. Mit Ruhe und Gelassenheit sorgte der Unparteiische in manch hektischer Situation dafür, dass sich die Kontrahenten schnell wieder vertrugen. Die Gastgeber waren von Beginn an optisch überlegen, vermochten sich gegen die sehr disziplinierte Creglinger Defensive aber nicht entscheidend durchzusetzen. So wurde Aushilfskeeper Tobias Klein, der nach einem ganzen Jahr Abstinenz erstmals wieder das FC-Tor hütete, vor der Pause praktisch kaum geprüft.

Winkel war zu spitz

Ein Kopfball von Domenik Wischke (8.) verfehlte das Ziel genauso wie der Schuss von Tim Pflüger, dem das Leder aus dem Gedränge heraus eher zufällig vor die Füße sprang (33.). Die Gäste tauchten erstmals in der 18. Minute vor dem gegnerischen Gehäuse auf, doch für Justus Gerlinger war der Winkel zu spitz. Joshua Gröner im Tor des Spitzenreiters musste lediglich einen mit viel Effet getretenen Eckball entschärfen (27.). Gleich nach Wiederanpfiff stand Tobias Klein zweimal im Mittelpunkt und nutzte die Gelegenheit zu zeigen, dass er nichts verlernt hat. Eine gekonnte Direktabnahme von Janik Grüner nach Flanke von Daniel Staudt (49.) parierte Klein mit einem fantastischen Reflex. Mitte der zweiten Hälfte hatte der FC-Schlussmann das Glück des Tüchtigen, als der einschussbereite Domenik Wischke, ebenfalls nach Linksflanke von Daniel Staudt, das Leder haarscharf verpasste.

Mitte des zweiten Durchgangs wurde dann auch SGM-Schlussmann Joshua Gröner auf Herz und Nieren geprüft: In der Rückwärtsbewegung lenkte er den Schuss von Florian Schwarz reaktionsschnell am SGM-Kasten vorbei. Als die frierenden Zuschauer schon mit einem torlosen Remis rechneten, gelang es der Gästeabwehr in der 90. Minute nach einer Ecke nicht, das Leder aus der Gefahrenzone zu befördern. Joker Christian Gundling, erst zehn Minuten zuvor für den verletzten Spielertrainer Sascha Silberzahn eingewechselt, hielt aus halbrechter Position einfach drauf und sein Volleyschuss schlug unhaltbar im Netz des FC ein.

Mit der Leistung zufrieden

„Ich war mit der Leistung meiner Mannschaft in dieser an Torchancen sehr armen Partie recht zufrieden. Wir haben gut gekämpft, unsere Fitness unter Beweis gestellt und in der letzten Minute unglücklich durch einen Sonntagsschuss verloren. Wir hätten ein Remis verdient gehabt“, kommentierte FC-Coach Dietmar Fiedler.

„Es war ein sehr glücklicher Sieg für uns, wir wären heute auch mit einem Remis zufrieden gewesen. In dieser Saison haben wir das Glück, das uns in der letzten Runde fehlte. Da hätten wir ein solches Spiel wie heute mit 0:1 verloren. Wenn du oben stehst, geht auch ein Sonntagsschuss in letzter Minute rein“, analysierte Philipp Strauß, Trainer der SGM.

Markelsheim/Elpersheim baute gleich zum Rückrundenauftakt die Tabellenführung aus. Denn die SGM Mulfingen/Hollenbach II spielte in Bieringen nur unentschieden und Lokalrivale Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach ging im Nachbarschaftsduell in Tauberrettersheim sogar völlig leer aus.