Sogar zweistelliger Sieg war drin

FC Igersheim – Sindelbachtal 6:2

Igersheim: Kaltenecker, Kohlschreiber (78. Reize), Desch, Peppel, Nocillas (46. Zierlein), Weingötz, Nillies (51. Reizle), D.Smolka, Gehrmann (65. Leer), Spachmann, Blazic.

Sindelbachtal: Schönbein, Lochner, Walz (65. Sogl), Asum, Kapp, Heusser, Ph. Reuther (49. Baier), Bauer, T. Reuther (86. Beez), Humm, Holzinger (81. Metzger)

Tore: 1:0 (19.) Domenic Blazic, 1:1 (24.) Nico Bauer, 2:1 (25. Domenic Blazic, 3:1 (48.) Kai Gehrmann, 4:1 (61.) Denny Zierlein, 5:1 (77.) Domenic Blazic, 6:1 (80. Foulelfmeter) Robin Weingötz, 6:2 (90.) Sebastian Lochner. – Schiedsrichter: Swen Beck (Oberbalbach). – Zuschauer: ca. 100 ;

Tiefes Durchatmen im Lager des FC Igersheim: Mit dem 6:2-Kantersieg im „Sechs-Punkte-Kampf“ gegen den Vorletzten SV Sindelbachtal haben die „Schwarz-Gelben“ den 13. Rang in der Kreisliga A3 Hohenlohe gefestigt und ihren Vorsprung auf die Jagsttäler auf vier Zähler ausgebaut. Der erste Sieg dieses Kalenderjahres, zugleich der erste „Dreier“ vor eigenem Publikum in dieser Saison, war hochverdient. Wer am Karsamstag an der Tauber eine „enge Kiste“ erwartet hatte, sah sich gründlich getäuscht.

Nach zögerlichem Abtasten in der ersten Viertelstunde spielte eigentlich nur noch eine Mannschaft – nämlich die Igersheimer. Die Überlegenheit in der zweiten Hälfte war so drückend, dass man den Gastgebern nur den Vorwurf machen kann, nicht mehr als „nur“ ein halbes Dutzend Tore erzielt zu haben. Der Kontrast zwischen beiden Teams war so groß, dass der Begriff „Klassenunterschied“ seine Berechtigung hatte.

„Man hat deutlich gesehen, dass der Gegner mehr wollte als wir. Grundlegende Dinge haben heute gefehlt. Wir waren sowohl mit den Beinen als auch im Kopf zu langsam, keiner meiner Spieler kam an seine Leistungsgrenze, kein Feuer, keine Leidenschaft. Nach dem Spiel gegen Amrichshausen, als wir uns mit neun Mann ein 2:2 erkämpft hatten, ist dieser Auftritt heute für mich nicht erklärbar“, meinte der von seinem Team maßlos enttäuschte SV-Trainer Marco Friedrich, der für den SVS im siebten Jahr verantwortlich zeichnet.

Sichtlich erleichtert war dagegen sein Igersheimer Kollege Ralf Smolka: „Wir haben uns heute endlich einmal für die vielen Trainingseinheiten belohnt und die richtige Reaktion auf die 0:7- Pleite am letzten Wochenende in Niederstetten gezeigt. Wir waren aggressiv gegen den Ball und immer einen Schritt schneller als der Gegner. Das 1:1 haben wir schnell weggesteckt und uns den Sieg heute verdient. Eigentlich hätten wir sogar noch mehr Tore machen müssen.“

Nocillas technisch stark

Hier kann auch der neutrale Betrachter nicht widersprechen. Schon zur Halbzeit hätte der FC deutlicher als nur mit 2:1 vorne liegen müssen. Der technisch sehr beschlagene und wieselflinke Mj Nocillas setzte sich mehrfach gekonnt in Szene, im Abschluss war das 18-jährige Talent jedoch zu unentschlossen. Aber der FC Igersheim hatten schließlich Domenic Blasic in seinen Reihen: Der spiel-, lauf- und schussstarke Mann des Tages war von den Gästen nie in den Griff bekommen, erzielte drei Treffer selbst, bereitete zwei weitere vor und erzwang auch den Foulelfmeter, den Robin Weingötz zum 6:1 verwandelte. Schon nach dem Traumtor zum 3:1, das Kai Gehrmann kurz nach dem Seitenwechsel durch einen sehenswerten 25-Meter-Schuss erzielte, leistete der SV Sindelbachtal praktisch keine Gegenwehr mehr: das Abwehrverhalten der Gäste war schlichtweg chaotisch, sie überließen den Gastgebern große Räume, ein Verschieben fand praktisch nicht statt und der FC konnte seine Angriffe über die Flügel fast ungestört aufbauen. Mit etwas mehr Konzentration und Präzision im Abschluss wäre sogar ein zweistelliger Sieg des FCI drin gewesen.

Eine kleine Kritik muss sich auch die kaum geforderte Igersheimer Hintermannschaft gefallen lassen: Nach einem Freistoß aus fast 50 Metern Entfernung darf ein gegnerischer Stürmer nicht völlig unbedrängt vor dem Tor zum Kopfball kommen, so wie es beim 1:1-Ausgleichstreffer der Fall war.