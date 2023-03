So trotzt der VfR allen personellen Widrigkeiten

Gommersdorf – Zuzenhausen 1:1

Gommersdorf: Bieniek, Obertautsch, Conrad, Meinczinger, Geissler, Beck (61., Luca Walter), Spitznagel, Feger, Henning, Reuther (46., Gärtner, 58., Uwe Walter), Vollmer (90., Pfeiffer).

Zuzenhausen: Mistele- Braasch, Refior (72., Laurence Paling), Wild, Fellhauer, Zuleger (74., Kendel), Heinlein, Reißfelder, Öchsler, Lerch, Luck

Tore: 0:1 (49.) Dominik Zuleger, 1:1 (66.) Uwe Walter. – Schiedsrichter: Marcel Göpferich (Bruchsal). – Zuschauer: 120.

Die Vorzeichen zu einem positiven Abschneiden standen für den VfR Gommersdorf im Spiel der Verbandsliga gegen den Tabellendritten FC Zuzenhausen nicht gut. „Das gibt es doch nicht. Heute fehlen noch mehr als in Eppingen“, sah schon vor dem Spiel VfR-Trainer Peter Hogen alle Felle für „seinen“ VfR davon schwimmen. Doch beim Abpfiff des Unparteiischen hatten die Jagsttäler mit einem 1:1 einen verdienten Punkt erkämpft. „Ein Lob an die ganze Mannschaft. Angefangen vom Torwart bis zu den Einwechselspieler, alle haben eine tolle Leistung gezeigt. Es war immerhin der Dritte der Tabelle“, sagte VfR-Teammanager Jörg Olkus nach der Partie.

Die Mannschaft von VfR-Trainer Peter Hogen und Co-Trainer Fabian Geissler zeigte trotz aller Widrigkeiten Moral und vor allem Kampfgeist. Deshalb kamen sie nicht unverdient zu diesem Punktgewinn. Die Gäste aus dem Kraichgau waren von Beginn an dominierend und legten los wie die Feuerwehr. Doch schon in der Anfangsphase vergaben sie nach einem Foul im Strafraum leichtfertig die Führung, als Norman Refior(2.) fast kläglich am konzentrierten Gommersdorfer Torhüter Jannis Bieniek scheiterte. Keine zwei Minuten später bewahrte der Gommersdorfer Keeper erneut die Jagsttäler vor einem Rückstand, als er einen Kopfball von Dominik Zuleger (5.) um den Pfosten drehte.

Doch die Gommersdorfer wussten sich zu wehren, machten die Räume eng und zeigten sich in den Zweikämpfen willensstark. Auch in der 29. Minute glänzte VfR-Keeper Jannis Bieniek mit einer Parade erneut, als er einen strammen Schuss unschädlich machte.

Chancenverwertung: 100 Prozent

Zu Beginn des zweiten Abschnittes belohnten sich die Gäste für ihre Angriffsbemühungen. Eine flache Hereingabe drückte Dominik Zuleger (49.) zur Führung für die „Grün-Weißen“ über die Linie. Danach kamen die Gommersdorfer besser zur Geltung. Immer wieder kam der VfR jetzt in Strafraumnähe des FC. Doch große Möglichkeiten vereitelte die Abwehr der Kraichgauer zunächst. Bis sich der eingewechselte Uwe Walter (66.) nach einem langen Ball energisch im Strafraum durch setzte, ein Herz fasste und zum 1:1 traf. „Unser 100 Prozent, eine Chance, ein Tor“, titulierte ein froh gelaunter Jörg Olkus den Torschützen bei einem gemeinsamen Getränk nach der Partie. Gommersdorf wurde für seine Bemühungen im zweiten Abschnitt belohnt.

In der letzten Viertelstunde drehten die Kraichgauer dann mächtig auf. Gleich mehrmals rettete der an diesem Nachmittag überragende VfR-Torwart Jannis Bieniek den Punkt. Unbekümmert warf er sich den Stürmern der Gäste entgegen und verhinderte einen weiteren Treffer. Seine größte Tat vollbrachte er in der 79. Minute, als er einen Gewaltschuss aus dem Winkel fischte. „Die Mannschaft hat sich den Punkt verdient. Sie waren auch gut eingestellt. Von einer insgesamt sehr guten Mannschaftsleistung ragte heute einer doch etwas hervor: Unser junger Torwart“, lobte VfR-Ehrenvorsitzender Dieter Gärtner.

In den letzten Minuten kam der FC von seiner spielerischen Linie etwas ab und versuchte, über den Kampf einen Sieg zu erzwingen. Doch die Gommersdorfer waren dieses Mal bis zum Abpfiff hochkonzentriert und behielten den Punkt im Jagsttal.