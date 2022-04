So reicht es für die Gommersdorfer einfach nicht zu einem Punktgewinn

FC Kirrlach – Gommersdorf 2:0

Kirrlach: Naumann, Akdemir, Glaser, Krämer, Akbegnidiadan, Rödling (72., Moreno), Mayer (85., Nagel), Ockert (91., Gürsoy), Rixecker (87., Oral), Grassel, Herzog.

Gommersdorf: Petrowski- Bender (78., Beck), Breuninger, Geissler, Schuler- Feger (60., Schmidt), Weippert (85., Cebulla), Gärtner, Hespelt- Vollmer, Baust

Tore: 1:0 (45.) Akdemir, 2:0 (75.) Mayer. – Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Bonlanden). – Zuschauer: 150.

So wie der Trend der letzten Wochen sich andeutete, endete auch die Partie zwischen dem FC Kirrlach und dem VfR Gommersdorf am 23. Spieltag der Verbandsliga ordbaden. Mit 2:0 besiegten die Platzherren die Gäste aus dem Jagsttal und verwiesen die Gommersdorfer jetzt mit zwei Punkten Vorsprung auf dem zwölften Platz. Die Platzherren versuchten von Beginn an die Partie zu bestimmen, was ihnen aber nur teilweise gelang. Zwingende Möglichkeiten waren zunächst aber nicht zu sehen und Mangelware auf beiden Seiten. Eine große Möglichkeit zur Führung hatten die Gommersdorfer durch Markus Gärtner (23.), jedoch ging sein Schuss in aussichtsreicher Position knapp über den Kasten. Geduldig zogen die Platzherren ohne viel Hektik weiter ihr Spiel auf und lauerten auf ihre Chance. Als alle schon mit dem Halbzeitpfiff rechneten, schlugen die Platzherren mit einem Traumtor zu. Ayhan Akdemir nahm per Innenseite das Zuspiel knapp an Sechszehnmeterlinie auf und sein genau gezirkelter Ball flog unhaltbar zur 1:0-Führung für die Platzherren genau in den Winkel.

Kurz nach dem Wechsel blitzte Gommersdorfer Gefährlichkeit wieder auf. Da lag der Ausgleich förmlich in der Luft. Ein Kopfball von Dominik Feger (49.) ging aber über das Tor und danach scheiterte Jakob Hespelt (53.) in aussichtsreicher Position. Anschließend nahmen die Platzherren das Zepter in die Hand. Maurice Mayer traf nach einer zu kurz abgewehrten Ecke zum 2:0.

Gommersdorf hatte sich zwar bemüht, doch es reichte einfach nicht für einen Punktgewinn. In den entscheidenden Momenten hatten die Platzherren sprichwörtlich die Nase vorn. eub