So gut stand der VfR Gommersdorf zu einer Verbandsliga-Winterpause noch nie da

Der VfR Gommersdorf hatte alle seine Punktspiele der Vorrunde in der Verbandsliga Nordbaden termingerecht absolviert und befand sich schon in der Winterpause, als das Land und die Fußballverbände die Winterpause am ersten Dezember-wochenende vorzogen. Der geplante Rückrundenstart für die Jagsttäler beginnt mit dem richtungsweisenden Heimspiel am 5. März 2022 gegen die Spvgg. Neckarelz, sofern dies überhaupt möglich sein wird. In den beiden vorangegangenen Spielzeiten profitierten die Jagsttäler von einem Corona geschuldeten Abbruch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einer ausgeglichenen Bilanz von sechs Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen stehen die Gommersdorfer mit 21 Punkten und einer Tordifferenz von 27:31 auf dem neunten Tabellenplatz, mit sechs Punkten Abstand zum Relegationsplatz (13.), den der FC Olympia Kirrlach einnimmt. Ein Grundstein zum Klassenerhalt wäre gelegt, meinte VfR-Trainer Peter Hogen in einem Rückblick auf die Vorrunde. Eine bessere Platzierung haben die Jagsttäler nach der Vorrunde in den bisherigen sechs Verbandsliga-Spielzeiten noch nicht aufweisen können.

Trainer Peter Hogen sieht den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt. © Herrmann

Nachdem im Sommer die bis dahin wichtigen Spieler Felix Schmidt, Tom Stöckel und Tobias Würzberger den Verein verließen, waren die Verantwortlichen des VfR etwas skeptisch, wie die Mannschaft die Verluste dieser wichtigen Stützen verdauen wird. Doch es lief für die Hogen-Scheifler-Truppe zum Teil besser als erwartet. Ganz wichtig für den Punktestand waren die Heimsiege gegen die vermeintlichen Favoriten vom FC Zuzenhausen (3:1) und der 1:0-Sieg gegen den FV Heddesheim. Auch gegen den Namenskollegen aus Mannheim erkämpften sich die Jagsttäler durch ein 1:1 einen verdienten Punkt, was einen Tag später zur Entlassung des Mannheimer Trainers Ralf Schmitt führte.

Fast bei der ganzen Mannschaft der Gommersdorfer waren positive Entwicklungen zu sehen. Der 20-jährige Stürmer Jann Baust hat sich mit seinen zehn Toren in der Torjägerliste der Verbandsliga nach oben geschossen. Auch der gleichaltrige Niklas Breuninger bestach mit seiner Kampf- und Willenskraft als Innenverteidiger neben Patrick Mütsch. Als Chef der Abwehr ist der 27-jährige Mütsch auch in dieser Saison wieder eine sehr wichtige Personalie beim VfR. Torhüter Dennis Petrowski (25) glänzte in einige Spielen mit tollen Paraden und rettete manchen Punkt. Stürmer Dennis Vollmer (22) und Mittelfeldspieler Alex Weippert (19) machten in ihrer Entwicklung große Schritte nach vorne und wurden zu Stammspielern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehrere „Verhinderte“

Der 23-jährige Jakob Hespelt, der „Runner“ am Flügel im VfR-Spiel, hatte immer wieder muskuläre Probleme. Diese verhinderten einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung nach vorne. Er fehlte der VfR-Offensive in bestimmten Spielen, in denen Entlastung für die Defensive wichtig gewesen wäre. Mit den gleichen Problemen schlug sich Max Schmidt (27) herum, kam aber doch 13 Mal zum Einsatz. Auch für Routinier Markus Gärtner (32) gilt das, der ebenfalls nur einen Teil der Spiele wegen Muskelproblemen mitmachen konnte. Fabian Schuler (21) war geschäftlich und wegen Verletzung öfters verhindert, sodass er nicht in allen Spielen zum Einsatz kam. Spielführer Fabian Geissler (26), Simon Bender (28), Dominik Feger (29), Dennis Herrmann (27) und Uwe Walter (27) dagegen waren meist dabei, zeigten ihr Potential und waren oft wichtige Stützen, auch wenn der Eine oder Andere in verschiedenen Positionen zum Einsatz kam. Andreas Cebulla (27) ist eine ehrliche Haut und übte etwas Selbstkritik: „Ich konnte nicht die notwendige Fitness aufbauen. Deshalb konnte ich leider mein Niveau aus der letzten Saison nicht abrufen.“

So wie bei Cebulla ist bei den Youngstern Simon Rehrauer (18), Torhüter Yannis Bieniek (18) und Jakob Süßmann (19) in der Rückrunde besonders Geduld gefragt. Zwei personelle Veränderungen im Kader der Verbandsliga-Mannschaft sind in der Winterpause angekündigt. Wenn alles in trockenen Tüchern ist, will sich der Verein an die Lffentlichkeit wenden.

Auswärts rissen die Gommersdorfer zwar keine Bäume aus, aber immerhin haben sie die wichtigen Spiele in Neckarelz (2:1), Friedrichstal (5:2) und Kirchfeld (1:0) gewonnen. In Mutschelbach (0:5), Mühlhausen (2:3), Spielberg (1:5) und Eppingen (0:3) waren der VfR mehr oder weniger chancenlos, wobei VfR-Trainer Peter Hogen das nicht immer kommentarlos hinnehmen wollte. Zu unterschiedlich waren die Leistungen in Heim- und Auswärtsspielen. In Weinheim (1:4) wurde zwar auch verloren, aber da hatten die Gommersdorfer gleich neun Verletzte oder Kranke zu beklagen. In den Heimspielen gab es nur eine Niederlage gegen Langensteinbach. Das überraschende 0:2 verhinderte einen noch besseren Punktestand.

Für die Spieler und Zuschauer sowie für den Verein insgesamt, wäre es wichtig, dass im Frühjahr die Saison normal weiter geht oder zumindest in der Playoff-/Playdown-Variante zu Ende gebracht werden kann.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3