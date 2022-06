So geht es für die Viktoria weiter

Wie geht es in der neuen Saison für den SV Viktoria Wertheim weiter? Darüber haben sich die Verantwortlichen lange den Kopf zerbrochen, doch nun ist die Entscheidung gefallen, wie Sportvorstand Viktor Pfitzner und Vorsitzende Ingrid Scheurich einstimmig berichten. „Wir fangen bei Null an und starten mit unserer Mannschaft in der Kreisklasse B Tauberbischofsheim“, ist in den Sozialen Netzwerken zu lesen.

In der vergangenen Runde hatte man die erste Mannschaft aus der Landesliga abmelden müssen (die FN berichteten), „weil uns bereits im Winter fünf Spieler verlassen haben“, erklärt Pfitzner auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten. Nun seien auch die restlichen Spieler zu anderen Vereinen, unter anderem zum VfB Reicholzheim und zum TSV Kreuzwertheim, gewechselt. „Wir sind ziemlich enttäuscht und verärgert. Die Spieler haben den Verein im Stich gelassen“, sagt der Sportvorstand.

Sechs Neuzugänge

„Wir hätten ein Mannschaft für die Kreisliga melden können, doch uns hat das Personal gefehlt“, erklärt er weiter. „Zusammen mit den Neuzugängen, wäre eine gute Runde möglich gewesen.“ Insgesamt kommen sechs junge Spieler zum SV Viktoria Wertheim: Marcel Eckhardt, Andreas Sachnjuk, Marko Radivojevic, Valentino Bogdan, Nik Bogdan und Roman Gerhard.

Ab der kommenden Saison werde außerdem Alexander Helfenstein als Spielertrainer vom FC Wertheim-Eichel dabei sein, so die Vorsitzende Ingrid Scheurich. „Wir sind sehr froh, dass er uns verstärkt“, bestätigt Viktor Pfitzner.

„Gemeinsam wollen wir neu starten, die junge Mannschaft weiterentwickeln und aufbauen. Das ist aber ein Projekt für die nächsten vier bis sechs Jahre“, so Pfitzner weiter. Nichts desto trotz sei der Plan, in der Kreisklasse B oben mitzuspielen.