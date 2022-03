Sindolsheim/Rosenberg II entscheidet Topspiel für sich

Kreisliga Buchen

FC Schweinberg – Spg Waldhausen/Laudenberg 1:3

Benjamin Heilig (am Ball) verlor mit seiner SpG Erftal das Spitzenspiel der A-Klasse. © Martin Herrmann

Schweinberg: T. Häfner, J. Adelmann, F. Walter, F. Michel, A. Michel, L. Weidinger, M. Greulich ( 83. M. Künzig), B.Michel, S. Gress (20. A. Stang, 84. D. Imhof), K. Steinbach.

Waldhausen/Laudenberg: J. Weckbach, J. Throm, M. Schell, M. Schnorr ( 83. D. Gramlich), D. Müller (56. N. Schell), Arndt T. Emmerich (90.+1 B. Ehler), M. Throm, N. Schnorr, J. Leopold, P. Dietrich

Tore: 0:1 (6.) Maximilian Schell, 1:1 (40.) A. Michel, 1:2 (42.) Alexander Arndt, 1:3 (77.) Maximilian Schnorr. – Schiedsrichter: Heiko Link. SpG Krautheim/Westernausen – VfB Heidersbach 3:4

Krautheim/Westernhausen: C. Stauch, A. Burkert (90.+1 J. Jäger), C. Ostertag (34. J. Zürn, 83. R. Filser)), M. Biko (75. M. Schmitt), P. Tittl, T. Stöckel, F. Bissinger, L. Bauer, E. Bieber, M. Huck, H. Hettinger.

Heidersbach: N. Hogen, T. Wolloscheck, S. Erfurt, S. Graf, C. Schweuermann, P. Rhein, M. Vetter (72. J. Hemberger), T. Lutz, R. Neubig (28. D. Schulz, 88. S. Lindau), T. Rabe, P. Neubig.

Tore: 1:0 (11.) Tom Stöckel, 2:0 (17.) E. Bieber. 2:1 ( 35.) T. Lutz, 2:2 (60.) T. Lutz, 3:2 (64.) F. Bissinger, 3:3 (74.) T. Lutz, 3:4 (79.) R. Neubig – Schiedsrichter: David Schiffmacher.

FC Hettingen – SpG Götzingen/Eber. 2:2

Hettingen: P. Trautmann, M. Wagner, O. Yildiz (58. D. Götz), M. Trunk (77. H. Hamrita), A. Bouirane, I. Aksit, D. Platonov, T. Schmelcher, M. Steichler, M. Felch, F. Leitz (89. B. Türkilmaz).

Götzingen/Eberstadt: M. Popp, M. Stieber, C. Schiemer, F. Holderbach, J. Aumüller, S. Vasko, A. Beckmann, A. Häfner, M. Ondrusch, J. Frey.

Tore: 1:0 (20.) Denis Platanov, 2:0 (31.) Martin Wagner, 2:1 (35.) Andreas Beckmann 2:2 (74.) Alexander Häfner. – Schiedsrichter: Jürgen Flad.

Spvgg. Hainstadt – TTSC Buchen 2:2

Hainstadt: N. Münch, S. Kreuter, M. Müller (90.+1), T. Guthmann, D. Reimann (89. L. Akin) , B. Schüßler, E. Camicia, J. Kilischawyi, M. Hinner, O. Kraft, M. Wiese.

Buchen: S. Cakar, Y. Samet, N. Hammoud, M. Cakar, A. Hammoud, S. Kirsuleymanolu, E. Kaya, V. Aydin, E. Aydin, O. Kaya.

Tore: 0:1 (4.) E. Kaya, 1:1 (37.) E. Camicia, 2:1 (80.) S. Kreuter, 2:2 (90.) N. Hammoud. – Schiedsrichter: Andy Grüßung.

TSV Mudau – FC Donebach 3:0

Mudau: A. Dörsam, D. Knapp, B. Sigmund, D. Hutter, J. Dambach (82. J. Scheuermann), S. Haber, C. Mai (79. C. Hilbert), N. Sperl, F. Hoffmann, C. Hornbach, Y. Mechler.

Donebach: L. Hoffmann, F. Brestovci, F. Galm, M. Noe (87. S. Trunk), R. Habedank (79. K. Böhle), M. Walz, J. Fertig, M. Schnetz (90. E. Noe), N. Kaufmann, T. Goldschmidt, J. Halli.

Tore: 1:0 (15.) D. Hutter, 2:0 (57.) S. Haber, 3:0 (90.+1) D. Hutter. – Schiedsrichter: David Schiffmacher.

TSV Buchen – SpG. Sennfeld/Roigheim 1:2

Buchen: S. Edelmann, K. Hain, A. Ivanov, R. Münch (71. T. Gehrig), E. Penner, R. Müller, K. Krämer (65. K. Hinner), M. Kuhn, P. Henn, M. Schwing ( 79. B. Felch), M. Grasberger ( 73. N. Balkenhol).

Sennfeld/Roigheim: A. Linzer, T. Herold, R. Fahrbach, A. Riegler (58. O. Fahr), T. Schönleber, N. Vintonjak, M. Lieb (89. J. Bauer), S. Schmitt (87. M. Rudolph), P. Häußler, K. Gehse (80. J. Matter), L. Felke.

Tore: 0:1 (38.) Nikola Vintonjak, 0:2 (70.) N. Vintonjak, 1:2 (89.) R. Müller. – Schiedsrichter: Michael Schellmann.

Walldürn – Gommersdorf II 0:1

Walldürn: S. Trabold, S. Ekinci (70. G. Grullini), L. Fach, J. Grimm, J. Schmitt, J. Feit (85. B. Feit), P. Künzig (75.S. Ekinci), J. Fritsch, P. Leis, T. Golderer, A. Kuhn- Ditter (46. R. Haun).

Gommersdorf: S. Knauer, F. Stöcklein, L. Kappes, J. Holz, S. Hettinger, R. Mütsch, D. Wolpert (86. D. Rehrauer), M. Gärtner, J. Reuther (46. M. Hespelt), R. Klohe, J. Ziegler ( 90. M. Nies).

Tor: 0:1 (3.) Rafael Klohe. – Schiedsrichter: Julian Scheidel.

Kreisklasse A Buchen

Spvgg. Hainstadt II – SpG Adelsheim/Oberkessach 3:1

Tore: 1:0 (10.) Lokman Akin, 1:1 (25. ,Eigentor) Raphael Fieger. 2:1 (81.) Lokman Akin, 3:1 (88.) Lokman Akin. – Schiedsrichter: Wolfgang Reibel.

SpG Mudau II/Schloßau II – SpG Sennfeld/Roigheim I 3:2

Tore: 1:0 (10.) Marco Häfner, 2:0 (22.) J. Gornik, 2:1 (43.) Jan-Heinrich Matter, 2:2 (57.) Andreas Schulz, 3:2 (87.) Tobias Knapp. – Schiedsrichter: k.A..

SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen – SpG Bofsheim/Oberkessach II 2:0

Tore: 1:0 (80.) Jochen Baumann, 2:0 (90.+1) Hubert Odenwald. – Schiedsrichter: Ralf Baar.

SpG Oberwittstadt II/Ballenberg – FC Zimmern 1:2

Tore: 1:1 (12., Strafstoß) Robin Folk, 1:1 (25.) Rudolf Alter, 1:2 (76.) Mathis Baur. – Schiedsrichter: Manfred Schreibeis.

Großeicholzh. – Höpfingen II 1:3

Tore: 1:0 (21.) Joschka Galm, 1:1 (65.) Christian Kaiser, 1:2 ( 70.) Matthias Beckert, 1:3 (78.) Matthias Beckert. – Schiedsrichter: k.A..

SpG Erftal – SpG Sindolsheim/Rosenberg II 1:2

Tore: 0:1 (44.) Marc Unangst, 1:1 (87.) Marvin Hauk, 1:2 (90.+3) Marc Unangst. – Schiedsrichter: Erwin Roth.

Hettigenbeuern wurde auf Mittwoch, 23. März, 19 Uhr verlegt.