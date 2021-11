Siegtreffer in letzter Minute

SV Harthausen – TSV Blaufelden 2:1

Harthausen: Albert, Lesch, Waterstrat, F. Deeg, J. Heidinger, M. Deeg, Vlasic, Schmitt, Mühleck, Ruck, P. Heidinger.

Blaufelden: Möbius, Wieserner, Feyh, Martin, Heth, Heger, Wernau (73. Amariute, 90.+3 Stern), Leiser, Kober (90. Thöne), Hofmann (65. Weidlich), Weidkuhn.

Tore: 0:1 (54.) Fabian Wernau, 1:1 (60.) Dennis Waterstrat, 2:1 (90.+5) Joachim Ruck. – Schiedsrichter: Manfred Semmler (Schweigern).

Gegen die gut organisierte Gästeabwehr entwickelte sich das erwartet schwere Spiel. Der SV Harthausen hatte die meiste Zeit den Ball und war spielerisch die überlegene Mannschaft. Um zu gefährlichen Torchancen zu kommen, fehlte es an Genauigkeit im letzten Drittel. Mit der ersten gefährlichen Aktion für den TSV erzielte Wernau per Fernschuss den überraschenden Führungstreffer für die Gäste. Fünf Minuten später schaltete Dennis Waterstrat am schnellsten und drückte einen Abpraller zum Ausgleich über die Linie. Nun hatten die Gäste ihre beste Phase und versuchten mehr Druck auf die Heimdefensive zu entwickeln. Der SV überstand die Phase und kam zu mehreren Abschlüssen. In der 95. Minute war es Joachim Ruck, der den Siegtreffer erzielte.