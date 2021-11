Siegesserie gerissen

Freiburger FC – FSV Hollenbach 5:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Siegesserie der U19 des FSV Hollenbach in der Oberliga Baden-Württemberg ging in Freiburg zu Ende. Am Ende verlor die Mannschaft von Trainer Ippendorf zwar etwas zu hoch, aber insgesamt nicht unverdient gegen die Breisgauer.

Nach langer Anreise hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft des FSV noch nicht richtig auf dem Platz ist. Freiburg beherrschte von Beginn an die Partie und ging folgerichtig mit 2:0 in Führung. Erst ab der 20. Minute fand Hollenbach ins Spiel, schnürte den Gegner dann aber komplett in der eigenen Hälfte ein und hatte Chance um Chance. Allerdings gelang trotz einer Vielzahl an Möglichkeiten vor dem Seitenwechsel kein Tor. In der zweiten Hälfte hielt Freiburg wieder mehr dagegen, aber Hollenbach gab weiterhin den Ton an, kam aber zunächst nicht zum Anschlusstreffer. Erst in der 65. Minute war es so weit. Nach einem Eckball köpfte Rico Hofmann ins lange Eck. Man merkte den Jungs an, dass sie wollten, aber viele Ungenauigkeiten führten dazu, dass das 2:2 nicht gelang und man sogar das 3:1 hinnehmen musste. Eine Minute später fiel sogar das 4:1 nach einem weiteren Konter. Das 4:2 erzielte wiederum Rico Hofmann per Kopf. Den Schlusspunkt setzte nochmal der Freiburger FC zum 5:2.

Trainer Tobias Ippendorf: „In den ersten 20 Minuten haben wir vieles vermissen lassen, was uns in den bisherigen Spielen ausgezeichnet hat. Anschließend hatten wir die Möglichkeiten, um das Spiel zu drehen. Leider haben wir in diesem Spiel aber nicht zu unserer Leistungsgrenze gefunden. Daher ist die Niederlage auch verdient.“ ti

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2