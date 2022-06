Siegen und hoffen

Noch hofft man bei der Spvgg. Neckarelz auf das Erreichen des Abstiegs-Relegationsplatzes in der Verbandsliga Nordbaden. Diesen belegt vor dem alles entscheidenden Spieltag mit 26 Punkten der SV Langensteinbach. Dahinter folgt, mit einem Zähler weniger, die Spvgg. Neckarelz. Allerdings hat die Spielvereinigung mit -29 Toren die deutlich bessere Tordifferenz vorzuweisen. Denn der SV Langensteinbach steht bei satten -43 Toren. Trotzdem will sich die Spvgg. Neckarelz auf keine Rechenspiele einlassen und mit einem Heimerfolg gegen Kirrlach den SV Langensteinbach weiter unter Druck setzen.

Gleichzeitig hofft man aber auch auf Schützenhilfe vom FC Zuzenhausen. Dieser empfängt zeitgleich um 17 Uhr den SV Langensteinbach. In Zuzenhausen spielt mit Dennis Bindnagel auch ein ehemaliger Akteur der Spielvereinigung. Der 42-Jährige trug zwischen 2010 und 2016 insgesamt 159 Mal das Neckarelzer Trikot. Zudem führte der Defensivspieler die „Rot-Schwarzen“ während der Neckarelzer Glanzzeiten in der Regionalliga Südwest als Kapitän aufs Feld. Auch deshalb hofft Spvgg.-Trainer Stefan Strerath: „Wir probieren natürlich alles, um Kirrlach zu schlagen und hoffen dann auf Schützenhilfe.“ Das Hinspiel in Kirrlach verlor Neckarelz mit 1:4.

Allerdings macht die stark verbesserte Rückrunde Hoffnung. Denn in der Rückserie wäre die Spvgg. Neckarelz mit 15 Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz. Zum Vergleich: Der SV Langensteinbach fuhr in der Rückserie nur neun Zähler ein. Man darf also gespannt sein, wer am letzten Spieltag die Nerven behält und sich in die Relegation rettet. pati

