Siegen ist Pflicht

Nach der Niederlage gegen Aufstiegsanwärter VfR Mannheim (0:5), steht für die Spvgg Neckarelz ein wichtiges Auswärtsspiel auf dem Programm. Sie gastiert am 20. Spieltag bei der TSG 1862/09 Weinheim. Die Gastgeber plagen sich seit Wochen mit Coronafällen herum. „Wir hatten bis vor kurzem nur noch neun einsatzfähige Spieler, die zum Kader der ersten Mannschaft gehören. Das ist in den Spielen ein großes Problem, im Training aber auch“, berichtet Weinheims Coach Jochen Moritz Ingelmann. Am vergangenen Spieltag kassierte die TSG vor heimischer Kulisse eine 0:3 Niederlage gegen den SV Waldhof Mannheim 2. In der Tabelle stehen für den Tabellenneunten acht Siege, drei Unentschieden und acht Niederlagen zu Buche. Dabei liegt der letzte Sieg für die Ingelmann-Elf bereits drei Spiele zurück: „Wir erwarten am Samstag die Spvgg Neckarelz. Dieses Spiel sollten wir unbedingt gewinnen, auch wenn wir durch das Hinspiel gewarnt sind. Trotzdem peilen wir diesmal ganz klar drei Punkte an.“ Besagtes Hinspiel entschied die Spvgg verdient mit 3:1 für sich. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Rot-Schwarzen. Dies belegen aktuell mit zwölf Punkten den ersten Abstiegsplatz. Der Rückstand auf den SV Langensteinbach, der als Tabellendreizehnter auf dem Relegationsplatz steht, beträgt fünf Zähler. pati

