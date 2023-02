Sieg für den „Odenwald“

Der Mädchen-Stützpunkt Odenwald nahm am BFV-Sichtungsturnier in Neulußheim teil. Da man nur mit vier Mädchen angereist war, wurde das Team mit drei Leihspielerinnen aus anderen Stützpunkten aufgefüllt. Dementsprechend ging man ohne große Erwartungen an den Start, zumal man auch keine „gelernte“ Torspielerin dabei hatte. Deshalb ging in jeder Partie eine Feldspielerin „in den Kasten“,

Im ersten Spiel gegen Mittelbaden I musste sich das Team knapp mit 0:1 geschlagen geben. Im zweiten Spiel gegen Rhein-Neckar I fandman besser in die Partie und holte immerhin ein 0:0 heraus. Im dritten Spiel gegen Rhein-Neckar II gab es mit 1:0 den ersten Sieg. Im vierten Spiel gegen Mittelbaden II reichte ein Remis (0:0) zum Erreichen des Halbfinales, wo man nach gegen Mittelbaden I nach Sechs-Meter-schießen mit 2:1 triumphierte.

Im Finale.ging es gegen Rhein-Neckar 1. Genau zum richtigen Zeitpunkt lieferte das Team Odenwald hier seine beste Turnierleistung ab. Man hatte die Partie gut im Griff und nach schönem Zuspiel von Hannah Bauchner erzielte Anna Gerholdt mit einem tollen Schuss ins lange Eck das vielumjubelte 1:0. Die Schlussoffensive von Rhein-Neckar I wurde mit vereinten Kräften abgewehrt, so dass es am Ende zum „historischen Erfolg“ für den Mädchenfußball im Odenwald reichte.

Am Erfolg beteilig waren Anna Gerholdt (Aglasterhausen), Celine Ditter (Walldürn) Hannah Bauchner (Hollerbach) und Samira Hofmann (Gerlachsheim). Verantwortliche Trainer waren Laureen Lind und Walter Willig. mso