Shapourzadeh Sportdirektor

Zweitligaabsteiger VfL Osnabrück hat mit Amir Shapourzadeh einen neuen Sportdirektor gefunden. Wie die Lila-Weißen mitteilten, erhält der 38-Jährige einen Vertrag bis 2023. „Ich habe mich sehr intensiv mit der Aufgabe beim VfL Osnabrück beschäftigt, habe sowohl die Gespräche als auch die Protagonisten und die Rahmenbedingungen auf mich wirken lassen und mich dann aus voller Überzeugung für den VfL und die Herausforderung hier entschieden. Entsprechend freue ich mich über das Vertrauen der Gremien und von Michael Welling als Geschäftsführer und bin voller Tatendrang. Zunächst gilt es, die Kaderplanung weiter voranzutreiben. Dabei können wir gemeinsam auf die bereits im Team gelegten Vorarbeiten und Grundlagen aufbauen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, denn in der kommenden Woche ist Trainingsauftakt und in knapp fünf Wochen beginnt die neue Saison – und dann auch für mich das Erlebnis Bremer Brücke nicht mehr als Spieler einer Gastmannschaft, sondern als Teil dieses Klubs“, sagt Amir Shapourzadeh bei seiner Vertragsunterschrift am Donnerstag.

Der Iraner war bis Sommer 2020 dreieinhalb Jahre in gleicher Position beim FC Admira Wacker Mödling aktiv und zuvor Geschäftsführer Sport bei den Würzburger Kickers.

„Amir Shapourzadehkennt das Innenleben einer Kabine aus seiner aktiven Zeit als Profifußballer und hat unmittelbar im Anschluss sehr zielstrebig den Weg als Sportdirektor eingeschlagen. Er verfügt entsprechend bereits über mehrjährige Erfahrung in verantwortlicher Position und hat diese Rolle als Teamspieler erfolgreich ausgeführt. Gleichzeitig steht er für die Entwicklung einer Mannschaft und von Talenten“, sagte VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling.

In Osnabrück tritt der Ex-Profi (16 Erst- und 62 Zweitliga-Partien) die Nachfolge von Benjamin Schmedes an. pati

