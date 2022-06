SGM Weikersheim qualifiziert sich fürs Finale

Bereits zum 14. Mal lassen es die 90 Spitzen-Teams aus Württemberg beim Erdinger Meister-Cup 2022 krachen. Vier Vorrunden-Turniere beim TSV Albeck, VfR Sersheim, TV Neidlingen und beim FSV Denkingen fanden am Samstagnachmittag unter Witterungsbedingungen statt, die man zu dieser Jahreszeit sonst nur beim Saisonabschluss in Mallorca erlebt. Angetreten waren die Meister-Teams von der Kreisliga C bis zur Bezirksliga.

Die jeweils vier besten Mannschaften spielen nun am kommenden Samstag beim TSV Jesingen um den Titel. Folgende Meister haben sich die Qualifikation für das Finale um den ERDINGER Meister-Cup gesichert:

TSV Albeck: AC Milan Heidenheim, SV Aichstetten, Türkspor Neu-Ulm II,Spfr. Dorfmerkingen II (Männer), SV Alberweiler II, 1.FC Donzdorf, VfL Ulm/Neu-Ulm, FC Härtsfeld (Frauen).

FSV Denkingen: TSV Frommern, TSV Harthausen/Scher II, FV 08 Rottweil III, SV Dietersweiler (Männer), SV Unterjesingen, TSV Frommern II, SGM Grafenau/Ladies II, TSG Wittershausen (Frauen).

TV Neidlingen: TSV Jahn Büsnau, AC Catania Kirchheim, KSG Eislingen, MK Makedonia Stuttgart (Männer).

VfR Sersheim: TSV Botenheim, VfB Neckarrems, TSV Schmiden II, SV Hertmannsweiler (Männer), TSV Münchingen II, SGM Weikersheim, SG Oppenweiler-Strümpfelbach I, VfR Heilbronn (Frauen).

Das beste Meister-Team aus Württemberg wird am Samstag, 25. Juni, auf dem Sportgelände Lehenäcker des TSV Jesingen im Bezirk Neckar/Fils gesucht. Welche glücklichen Teams der Erdinger Fan-Bus auf dem Weg nach Jesingen mit an Bord nehmen wird, entscheidet sich am Montag. Mit von der Partie beim Finalturnier sind dann auch mit gesetzten Meister der Oberliga, Verbandsliga und der Landesligen.