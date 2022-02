SGM: Pflicht-Dreier

Mit vier Nachholspielen wird am Sonntag in der Kreisliga B4 Hohenlohe die Vorrunde abgeschlossen und die Tabelle begradigt. Im oberen Drittel wird alles beim Alten bleiben, da die Titelaspiranten alle Hinrundenspiele ausgetragen haben. Die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II kann den Abstand zum Lokalrivalen Wachbach II auf vier Zähler verringern. Voraussetzung dafür ist aber, dass die SGM beim sieglosen Tabellenvorletzten SV Westheim II ihrer Favoritenrolle gerecht wird und sich den Pflicht-Dreier an die Tauber holt. Etwas überfordert scheint dagegen Gammesfeld II zu sein. Trotz des Heimvorteils ist die Landwehr-Truppe auch gegen den Tabellensechsten Ammertsweiler/Mainhardt II nur krasser Außenseiter. . H.W

