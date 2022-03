SGM muss punkten

Die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach (18) verlor erwartungsgemäß beim Dritten Niedernhall und erwartet nun den Zweiten Untermünkheim (41). Die SGM belegt den vorletzten Platz, vier Teams davor sind punktgleich oder haben einen Zähler mehr. Verspielt hat es der SV Wachbach (38), näher an Untermünkheim und den Relegationsplatz heranzukommen. Das 2:2 gegen Gammesfeld (27) war zu wenig, lediglich die Moral, ein 0:2 aufzuholen war gut. Wachbach tritt nun in Altenmünster (19) an. Spitzenreiter Ilshofen II hat zuhause Mainhardt (30) im Derby zu Gast. In der Vorrunde gab es eine Punkteteilung.

Drei Elfmeter brachten Weikersheim in Niederhall zu Fall, und immer dabei war Niedernhalls Kim Foss. „Wie befürchtet, hat Kim Voss den Unterschied ausgemacht“, sagte Trainer Strauß-Brix nach der Partie. Jetzt geht es in Weikersheim gegen die beste Rückrundenmannschaft Untermünkheim, die selbst die bis dato ungeschlagene Truppe aus Ilshofen besiegt hat. TuRa hat nun die besten Karten auf den Relegationsplatz. Für die SGM geht es um den Klassenerhalt, dazu müssen Punkte her. Gegen Untermünkheim dürfte da wenig zu holen sein. Es gilt aber auch auf die Tordifferenz zu achten, da hat die SGM die derzeit schlechteste aller Kellerkinder. Christian Wunderlich, Pascal Unterwerner und David Schmitt fehlen, vier weitere Spieler könnten sich zum Spiel noch frei testen.

Bis auf vier Punkte hätte Wachbach an Untermünkheim bei einem Sieg gegen Gammesfeld herankommen können. Nun sind es sechs. Trainer Arben Kaludra sieht Gründe dafür. „Bereits die gesamte Runde leisten wir uns zu viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen. Im Spiel nach vorn sind wir oft nicht effektiv genug. Das ist am Ende auch eine Frage der Qualität. Die vielen Ausfälle erschweren unsere offensive Spielweise immens. Wir haben immer wieder solche Spiele wie gegen Gammesfeld und bringen uns so um die Chance auf eine bessere Platzierung.“ In Altenmünster erwartet der SV-Coach ein ähnliches Spiel mit einem tief im 4-4-2 verteidigenden VfR. „Mit Paulo und Sami haben sie tolle Offensivkräfte. Hinten keine kapitalen Schnitzer, vorn Chancen verwerten, das ist die Bedingung, um gewinnen zu können. Ich hoffe, dass Benedikt Dörner die Abwehr wieder stabilisieren kann.“

