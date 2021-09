SGM lässt erstmals Federn

SV Harthausen – SGM Markeslheim/Elpersheim 1:1

Harthausen: Albert, Lesch, Waterstrat, F. Deeg, Uhl, J. Heidinger, M.Deeg, Ph. Ernst, Hofmann 52.F.Hemmerich) , A. Hemmerich (74.Ruck), Ph. Heidinger (24. Schmied).

Markelsheim/Elpersheim: Gröner, Silberzahn, Schmidt, Kühweg, F. Engelhardt (78. M. Engelhardt), Grüner (74.Schieser), Roman (55. D. Wischke), Lang, Staudt, Stein, Michler (45.Metzger).

Tore: 1:0 (18.) Philipp Ernst, 1:1 (68.) Janik Grüner. – Schiedsrichter: Manfred Schreibeis (Widdern). – Zuschauer: 100.

Die SGM Markelsheim/Elpersheim, zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs Ende Oktober 2020 souveräner Spitzenreiter, gerät im Kampf um die Tabellenspitze immer stärker ins Hintertreffen – im Derby beim SV Harthausen reichte es, nach zuvor drei Siegen auf Gegners Platz, erstmals in dieser Saison auch auswärts nur zu einem 1:1 Unentschieden. Der SV Harthausen begann sehr engagiert und hatte nach einer schönen Kombination in der zwölften Minute die erste nennenswerte Torchance. Alexander Hemmerich traf aber in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig. Besser machte es sechs Minuten später Philipp Ernst, der vom rechten Strafraumeck einfach mal draufhielt. Der noch leicht abgefälschte „Sonntagsschuss“ prallte vom Innenpfosten zur 1:0-Führung der Gastgeber ins Netz.

Ab Mitte der ersten Hälfte kamen die favorisierten Gäste besser ins Spiel und zwangen die Hausherren immer stärker in die Defensive. Die feine Technik, mit der Artjom Roman in der 36. Minute einen schwierigen Ball vor dem Kasten des SV Harthausen verwertete, wäre einen Treffer wert gewesen, Dennis Waterstrat kratzte das Leder jedoch noch von der Torlinie.

Nach dem Wechsel spielte fast nur noch die SGM. Das einseitige Spiel war nun eine Abwehrschlacht für die beherzt kämpfenden Platzherren gegen eine spielerisch deutlich überlegene SGM. Bei den Gästen wirkte sich dabei vor allem die Hereinnahme von Daniel Wischke belebend aus. Der ehemalige Harthäuser Spieler und Co-Trainer war nun für die meisten Standards zuständig, schlug immer wieder gefährliche Bälle in die Gefahrenzone der Gastgeber und gefiel durch seine Präzision im Zuspiel.

„Hochverdienter Ausgleich“

Letztlich mussten die Gastgeber froh sein, dass die SGM nur ein einziges Mal ins Schwarze traf: Mit großem Einsatz erkämpfte sich Yannik Stein auf der Grundlinie das Leder und Janik Grüner verwertete die Hereingabe in der 68. Minute zum „hochverdienten Ausgleich“, wie auch SVH-Coach Harald Ott nach dem Spiel einräumte. Letztlich waren es neben dem unermüdlichen Kampfgeist vor allem zwei Gründe, die den Gästen den Sieg verwehrten: Zum einen scheiterte die SGM an ihrer eklatanten Abschlussschwäche, zum anderen an einem starken Alexander Albert zwischen den Pfosten. Nach besten Ballpassagen brachten die Gästeangreifer in der 51. und 66. Minute zweimal frei vor dem Tor lediglich ein harmloses Schüsschen zustande, nach einer Bogenlampe von Daniel Wischke fischte Keeper Alexander Albert den Ball mit fantastischer Reaktion aus dem oberen Tordreieck. „Wir haben uns das Remis aufgrund unserer kämpferischen Leistung verdient, resümierte Trainer Harald Ott. „In der ersten Hälfte haben wir ganz wenig zugelassen, standen aber nach dem Wechsel viel zu tief und beten mit unkontrollierten Bällen nach vorne keinen Druck mehr auf das gegnerische Tor aus.“ SGM Spielertrainer Sascha Silberzahn haderte etwas mit dem Schicksal: „Unsere Spielanlage ist nicht schlechter als im Vorjahr, als wir alle Spiele gewonnen haben. Der Einsatzwille ist da. Wenn es aber nicht läuft, bekommt man solche Gegentore“, kommentiert er den Treffer zum 1:0. „Wir haben in der ersten Hälfte nicht zwingend genug gespielt, waren dann aber klar dominant, es fehlte jedoch im Abschluss. So kommen wir einfach nicht vom Fleck.“

