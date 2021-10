SGM hofft auf einen Punkt

Das vergangene Wochenende verlief für die Taubertal-Bezirksligisten erfolgreich: Wachbach schaffte in Untermünkheim kurz vor dem Ende noch den Ausgleich und die SGM Weikersheim/Sch./L. holte den ersten Saisonsieg. In der Tabelle blieb alles wie gehabt, Wachbach bleibt Dritter, die SGM Schlusslicht, hat aber den Anschluss hergestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wachbachs Coach Arben Kaludra sah in Untermünkheim eine verbesserte Wachbacher Elf: „Trotzdem sind wir zu fahrlässig mit Chancen umgegangen und waren nach einem weiteren kapitalen Fehler auf der Verliererstraße. Zum Glück hat es noch zum verdienten Ausgleich gereicht. In unserer momentanen Phase müssen wir damit leben.“ Kaludra sieht in Mainhardt eine ganz unbequeme Mannschaft, die tief verteidigt und gut kontert. „Sie haben gegen Gaisbach und Ilshofen gepunktet und werden sich auch gegen uns was ausrechnen.“ Die letzten fünf Spiele hat Mainhardt allerdings verloren, die Niederlagen waren jeweils knapp. Der SV-Coach will, dass seine Mannschaft die wenigen Chancen, die es geben wird, nutzt und hinten fehlerfrei bleibt. Torhüter Hadameks Einsatz ist fraglich und kommt wohl zu früh. Benedikt Dörner wird noch ausfallen. „Seine Spiel- und Kopfballstärke fehlt uns merklich.“

„Endlich der erste Sieg“ erklärte SGM - Trainer Joe Strauß-Brix. „Ich habe mich riesig für die Jungs gefreut, dass sie dieses Mal für ihren Aufwand belohnt wurden. Die Mannschaft war von Anfang an griffiger und zielstrebiger. Fast jeder Angriff von uns war gefährlich, dabei fing es gar nicht so gut an. Bereits in der ersten Minute hatten wir einen Lattentreffer, von außen war darauf zu hören: Hoffentlich rächt sich das nicht wieder.“ Die Rote Karte für den Bühlerzeller Torwart spielte der SGM natürlich auch in die Karten, da die Gäste keinen Ersatztorwart dabei hatten und ein Feldspieler ins Tor musste. Nun geht es nach Leukershausen-Mariäkappel , das mit zwölf Zählern auf Platz neun der Tabelle liegt. Strauß-Brix hofft, dass sein Team die positive Energie nach dem ersten Saisonsieg mitnehmen kann. Leukershausen verlor zuletzt gegen Tabellenführer Ilshofen klar, blieb davor aber vier Mal unbesiegt. „Anscheinend ist es eine sehr kompakte und physisch starke Truppe, die wenig zulässt. Ich wäre mit einem Auswärtspunkt sehr zufrieden“ so Strauß-Brix zu den Erfolgsaussichten. Fehlen werden Marco Baudisch, Christopher Göttfert und Elias König-Daus. Hinter Kevin Scheidel steht noch ein Fragezeichen. rst