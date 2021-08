SGM hatte nicht einmal eine Ecke

TSV Ilshofen II – SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenb. 4:0

Ilshofen II: Dambach, Gehring, Zucker, Maas, Schlosser, Laseka Miguel (57. Turac), Krämer, Gahm (61. Hauber), Layer, Hoffmann (67. Goes), Fischer.

Weikersheim/Sch./L.: Mies Schumm, Wolfarth (85.) Maier), T. Silberzahn (77. Pommert), J. Silberzahn, Schmitt, Schiebold, Settelmeier, Burkhardt (60. König-Daus), Wunderlich, Hammel.

Tore: 1:0 (4.) Jannis Schlosser, 2:0 (36.) Benjamin Hoffmann, 3:0 (57.) Benjamin Hoffmann, 4:0 (69.) Cedrik Krämer. – Schiedsrichter: Jetmir Podujeva (Hirschlanden-Schöckingen).

Der TSV nahm von Anfang an das Heft in die Hand und erspielte sich viele Torchancen. Es war eine einseitige Partie, in der die SGM während der gesamten Spielzeit zu keinem einzigen Eckball kam.