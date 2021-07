SGM-Frauen erstmals im Finale

TSV Pfedelbach – SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach 3:5 nach Elfmeterschießen

Im Sparkassen-Bezirkspokal der Frauen der Saison 2020/21 hat im Bezirk Hohenlohe die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach erstmals überhaupt das Endspiel erreicht. Im Elfmeterschießen bezwang die SGM im Halbfinale den TSV Pfedelbach auf dessen Gelände mit 5:3. Pfedelbach war in der 69. Minute in Führung gegangen, die Viola Reiß in der 84. Minute egalisierte konnte. Vom Punkt aus hatte die SGM die besseren Nerven. Es trafen Melanie Walter, Lorena Follner, Alina Knopf und Nina Landwehr. Pfedelbach war nur zwei Mal erfolgreich. Das lag auch an der glänzend reagierenden und parierenden SGM-Torhüterin Sophie Hofmann. Am kommenden Samstag, 24. Juli, trifft die Elf von Trainer Julian Maier im Finale auf die SGM Crailsheim II/Jagstheim II. Das Spiel findet um 17 Uhr in Weikersheim statt. rst