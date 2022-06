Selbstvertrauen für Relegation tanken

Bereits vor dem letzten Spieltag in der B-Klasse stehen die Aufstiegs- beziehungsweise Relegationsplätze schon fest. Mit der Niederlage am vergangenen Wochenende verabschiedete sich Eubigheim im Kampf um den Relegationsplatz, so dass die SpG Krautheim/Westernhausen II die Relegation zur A-Klasse bestreiten wird. Im Spitzenspiel zwischen Leibenstadt und Buchen II gab es keinen Sieger, der SV Leibenstadt steht damit als Meister fest. Für Buchen II war dieses Duell bereits das letzte Saisonspiel, da der Gegner an diesem Spieltag die Eintracht Walldürn II zur Partie bei der Kreisliga-Reserve in Buchen nicht antreten wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Derby Krautheim/Westernhausen II gegen den VfR Gommersdorf III will die Heimmannschaft mit einem Sieg Selbstvertrauen für die anstehende Relegation tanken. Bei den restlichen Partien handelt es sich nur noch um das Verbessern der Platzierungen. In der Platzierungsrunde kann sich der TSV Höpfingen III mit einem Sieg noch den zweiten Platz sichern. mgr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2