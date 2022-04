Schwierige Aufgabe wartet auf Impfingen/TBB II

Nachdem am vergangenen Wochenende alle Spiele aufgrund der widrigen Platzverhältnisse abgesetzt wurden, geht es nun auch in der Kreisklasse A planmäßig weiter. Hierbei bietet sich der SpG Dittwar/Heckfeld gleich die große Chance ganz nach oben zu gelangen. Voraussetzung ist ein Sieg gegen die SpG Windischbuch/Schwabhausen II die abgeschlagen das Tabellenende ziert. Alles andere als ein klarer Erfolg der Heimelf wäre bereits eine große Überraschung. Zu groß sind die spielerischen Unterschiede beider Mannschaften.

Ebenfalls in Lauerstellung liegt der TSV Assamstadt II, der sich von seiner anfänglichen Schwächephase bestens erholt hat und nun wieder voll in den Angriffsmodus übergegangen ist. Ob dieser am kommenden Sonntag zum Ziel führen wird, bleibt abzuwarten. Leicht wird es sicher nicht werden, denn mit der SpG Rauenberg/Boxtal kommt der amtierende Tabellenführer ins Assamstadter Waldstadion. Die Gäste haben ihr letztes Spiel überraschender Weise verloren und werden alles versuchen, diese Scharte wieder auszumerzen. Der Papierform nach spricht auch vieles für eine Punkteteilung.

Der SV Anadolu Lauda ist nach der deftigen Niederlage gegen die SpG Uissigheim II/Gamburg auf den vorletzten Tabellenrang abgerutscht. Will man den Weg aus der Abstiegszone nicht ganz aus den Augen verlieren, müssen zumindest die Heimspiele erfolgreich gestaltet werden. Ein Anfang könnte gegen den ebenfalls mit einer Niederlage im Rucksack anreisenden FC Eichel gemacht werden. Die Gäste stehen im gesicherten Mittelfeld und können die Partie entspannt angehen. Möglicherweise läuft das Match auch in Richtung Unentschieden.

Mit einem Kantersieg gegen den SV Anadolu Lauda hat sich die SpG Uissigheim II/Gamburg aus dem Tabellenkeller geschossen. Die jetzt anstehende Aufgabe dürfte weitaus schwerer werden, denn mit der SpG Welzbachtal gibt eine Mannschaft seine Visitenkarte ab, die den Aufstieg noch voll im Blick hat. Nur wenn es den Hausherren gelingt, wieder eine überragende Leistung abzurufen, kann der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Ziel muss sein, zumindest einen Punkt im heimischen Stadion zu behalten.

Immer besser in Tritt kommt auch die SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II. So hat man nach dem Sieg am vergangenen Spieltag den Anschluss ans Tabellenmittelfeld perfekt gemacht. Nun gilt es dranzubleiben und den Heimvorteil in der Partie gegen die SpG Beckstein/Königshofen II zu nutzen. Die Gäste kommen mit dem Selbstvertrauen eines Tabellenzweiten und erklärtem Mitaufstiegsaspiranten. Sie haben zudem die beste Abwehr der Liga und werden es den Hausherren schwer machen, die für einen Sieg notwendigen Treffer zu erzielen. Nimmt man den bisherigen Saisonverlauf als Maßstab, sind und bleiben die Gäste der klare Favorit.