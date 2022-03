Schwierig für Hohenbach/R.

Jeweils in der Nachspielzeit retteten B1-Tabellenführer Billingsbach in Schrozberg und Hohebach/R. gegen Dörzbach/K. noch einen Punkt, während sich Edelfingen in Mulfingen den achten Sieg in Folge sicherte und damit zum Spitzenreiter aufgeschlossen hat. Die wohl schwierigste Aufgabe im spannenden Vierkampf um die Spitzenplätze hat nun Hohebach/R. in Elpersheim zu bewältigen. Billingsbach und Edelfingen müssen sich jeweils vor eigenem Publikum mit Berlichingen/J. bzw. Morsbach auseinandersetzen, die ihnen bei ihren 3:2-Siegen in der Hinrunde schon Probleme bereitet haben. Dörzbach/K. kann gegen Schlusslicht Künzelsau II etwas fürs Torkonto tun. Offen ist das Mergentheimer Altkreisderby in Neunkirchen, wo Creglingen II /Bieb. zu Gast ist. Löffelstelzen/Bad Mgh. II nur Außenseiter gegen Schrozberg. H.W.

