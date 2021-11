Ein schweres Auswärtsspiel steht den Fußballfrauen der SpG Dittwar / Tauberbischofsheim am morgigen Sonntag, 21. November, bei der TSG Hoffenheim III bevor. Gegen den Tabellenvierten der Landesliga muss der Spitzenreiter an die guten Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen, um vielleicht wieder wie am ersten Spieltag, als man 3:1 gewonnen hat, als Sieger vom Platz zu gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie SpG Dittwar/Tauberbischofsheim kann auf eine herausragende Vorrunde mit sieben Siegen in Folge zurückblicken. Dies sollte dem Team das nötige Selbstvertrauen geben, um mit einer konzentrierten Leistung erstmals in Hoffenheim zu gewinnen.

Um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden, will die Mannschaft von Janin Faulhaber mit einer dicht gestaffelten Abwehr nicht nur die Kreise der zweitbesten Stürmerin der Landesliga, Alisa Pflaugner (zehn Tore) entscheidend einengen, sondern selbst für ein flexibles Mittelfeld und einen torgefährlichen Angriff sorgen. Dennoch wird allen Spielerinnen klar sein, dass eine Spitzenleistung nötig sein wird, um die Kraichgauerinnen auf deren Kunstrasen zu schlagen. sh