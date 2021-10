Ein sehr schweres Auswärtsspiel steht den Fußballfrauen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim am heutigen Samstag um 16 Uhr in Neckargemünd bevor. Denn das Team der SpG Mückenloch/Neckargemünd hat in der Landesliga ebenfalls noch eine „weiße Weste“ und liegt mit einem Spiel Rückstand auf dem dritten Tabellenplatz. Nach dem Sieg im Derby gegen FC Eichel und der Übernahme der Tabellenführung, muss sich die SpG vor allem in Sachen Chancenverwertung steigern. Es wurden zuletzt einige gute Tormöglichkeiten herausgespielt, doch im Abschluss fehlte es an Präzision. Aufpassen muss man besonders auf die Torjägern Katarina Zawadzki, die bereits drei Saisontreffer erzielt hat. sh

